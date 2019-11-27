Врач-диетолог рассказала, кому вредно пить чай

Марина Макиша – российский врач диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов – рассказала, кому вредно пить чай. По словам специалиста, этот любимый многими бодрящий напиток может оказывать разное влияние на здоровье человека, пишет издание «Аргументами и факты».

При этом она напомнила, что употребление чая нужно ограничить тем, у кого имеются проблемы желудочно-кишечного тракта, в частности язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Кроме того, не рекомендуется чай людям с повышенной кислотностью желудка.

Так как в напитке содержится кофеин, его также не рекомендуется употреблять гипертоникам и тем, кто страдает таким недугом, как атеросклероз. Воздержаться от крепкого чёрного чая надо людям с бессонницей, так как содержащийся в нем танин усиливает мозговую деятельность и способствует активизации кровообращения.

При этом вреден не только чёрный чай, но и зелёный, который принято считать полезным. Как рассказала Макиша из-за частого употребления зелёного чая, в котором содержится много оксалатов (солей щавелевой кислоты), в почках могут образовываться камни.

Такие добавки, как лимон и имбирь, сделают напиток гораздо вкуснее и в некоторых случаях полезнее. Но не следует забывать, что они могут повредить людям с болезнями желудочно-кишечного тракта. Врач также призвала отказаться от лимона при стоматите.

Не всегда приносит пользу и чай с молоком. Диетолог советует не употреблять его тем, кто имеет проблемы с желудком и кишечником из-за того, что молоко нейтрализует антиоксиданты и вызывает брожение, газообразование и дискомфорт. Опасны и травяные чаи. Их не рекомендуется употреблять аллергикам, а также людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, ринитом, аллергическим бронхитом и астмой.