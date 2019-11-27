Вход/Регистрация Подписка

Врач-диетолог рассказала, кому вредно пить чай

Москва, 27.11.2019
  • Врач-диетолог рассказала, кому вредно пить чай

Иван Фролов/ТАСС/ИД "Гастроном"

Марина Макиша – российский врач диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов – рассказала, кому вредно пить чай. По словам специалиста, этот любимый многими бодрящий напиток может оказывать разное влияние на здоровье человека, пишет издание «Аргументами и факты».

При этом она напомнила, что употребление чая нужно ограничить тем, у кого имеются проблемы желудочно-кишечного тракта, в частности язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Кроме того, не рекомендуется чай людям с повышенной кислотностью желудка.

Так как в напитке содержится кофеин, его также не рекомендуется употреблять гипертоникам и тем, кто страдает таким недугом, как атеросклероз. Воздержаться от крепкого чёрного чая надо людям с бессонницей, так как содержащийся в нем танин усиливает мозговую деятельность и способствует активизации кровообращения.

При этом вреден не только чёрный чай, но и зелёный, который принято считать полезным. Как рассказала Макиша из-за частого употребления зелёного чая, в котором содержится много оксалатов (солей щавелевой кислоты), в почках могут образовываться камни.

Такие добавки, как лимон и имбирь, сделают напиток гораздо вкуснее и в некоторых случаях полезнее. Но не следует забывать, что они могут повредить людям с болезнями желудочно-кишечного тракта. Врач также призвала отказаться от лимона при стоматите.

Не всегда приносит пользу и чай с молоком. Диетолог советует не употреблять его тем, кто имеет проблемы с желудком и кишечником из-за того, что молоко нейтрализует антиоксиданты и вызывает брожение, газообразование и дискомфорт. Опасны и травяные чаи. Их не рекомендуется употреблять аллергикам, а также людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, ринитом, аллергическим бронхитом и астмой.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках
      Россия разворачивает энергетический бизнес на восток, чтобы снизить зависимость от европейского газового рынка. Ненасытный энергетический аппетит Китая пришелся очень кстати на фоне не самых лучших отношений России и Европы, пишет Bloomberg.
    2. Владимир Путин: «рубль является свободно конвертируемой валютой — в любых объемах, в любое время»
      Китайцы призывают российские власти активнее переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, но для них это именно юани, европейцы помалкивают, но свой евро имеют в виду, страны ЕАЭС переходят уже и не против рублей
    3. Рублю обещана стабильность
      Глава ВТБ уверен в стабильности рубля и считает его лучшей валютой для сбережений
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама