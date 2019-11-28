31 декабря предложили узаконить хитрым образом

Уловка 31

В Госдуму внесен законопроект о том, чтобы 31 декабря всегда было нерабочим днем, но сделать это предлагается не простым назначением его выходным, а — хитрым образом. Новогоднее и рождественское время у нас всегда связано с переносами выходных дней на рабочие. И вот, как сообщает пресс-служба председателя комитета ГД по труду и социальной защите либерал-демократа Ярослава Нилова, одного из авторов документа, они предлагают правительству переносить выходные дни непременно таким образом, чтобы последний день года каждый раз оказывался выходным (если не был таковым, как день недели). А общее число нерабочих праздничных дней будет таким же, как это установлено Трудовым кодексом, передают РИА со ссылкой на депутатскую пресс-службу.

В обоснование своей, в общем-то, понятной идеи депутаты используют несколько туманные формулировки: это позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, да еще соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

У документа солидный состав соавторов, наряду с Ниловым это вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, руководитель думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и член Совета Федерации Сергей Леонов.

Одним выходным больше?

Если правительство одобрит выходной день 31 декабря, это станет важным историческим и экономическим решением, признает руководитель собственного коммуникационного агентства Мария Шахова. Де-факто 31 декабря мало кто работает, максимум до обеда. Поэтому со стороны работников эта инициатива точно найдёт одобрение. Но для работодателя же каждый выходной — это недополученный доход, который отражается и на показателях компании, и на экономике государства. Поэтому, указывает Шахова, в начале года многие организации теряют продуктивность. К этому же добавляется и выплата работнику «сверхурочных», если он выходит в официально установленный праздничный день.

«В нашей компании 31 декабря я устанавливаю свободным днем для посещения: девушки сами решают, приходить в этот день на работу или нет. Потому что прекрасно понимаю, что 31 декабря у женщины больше дел дома, чем на работе», – рассказывает руководитель торговой компании «Алегрия» Денис Грипас. По его словам, если власти сделают 31 декабря выходным, то, скорее всего, 30 число станет тоже неофициально «нерабочим», так как все будут поздравлять друг друга.

Со стороны экономики, длинные праздники, это убытки, уверен он. Новогодние выходные не отражаются только на бюджетной сфере, а все, кто работают в коммерческом секторе, ощущают влияние праздника до конца января. Это и падение продаж, и сложности с подписанием документов, согласованием сделок.

Одним выходным меньше

В законопроекте уточняется, что в случае, если 31 декабря будет объявлен выходным днем, то общее число праздничных дней все равно останется таким же, как установлено Трудовым кодексом. Речь идет не об увеличении выходных, а об изменении их сроков, подчеркивает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. И получится, что 31 декабря, который всегда, для большинства работников, был «коротким», наполовину праздничным – нерабочим днем, теперь будет просто официальным выходным.

Вместо этого «по полной программе» придется потрудиться один день в январе, констатирует эксперт. То есть по факту, законодатели хотят сократить народу праздники. Не увеличить их. Порядка 50% экономики РФ – той ее части, которая не связана с непрерывным производством, транспортировкой и добычей, получит номинально приблизительно дополнительные полдня активного плодотворного труда. А это порядка 100 млрд руб. или 0,1% ВВП РФ. В то же время аналитик предупреждает, что экономику необходимо стимулировать и более энергичными мерами.

Рассуждения эксперта вполне резонны. Хитрость, таким образом, у соавторов-депутатов двойная: и выходной день ввести, не вводя в календарь новый праздничный день, и убрать один выходной в январе, сделав таковым и так не вполне рабочее 31 декабря. Тенденция превращения жизни в праздник, характерная для не очень еще давних лет, сменяется на противоположную. Впрочем, надо еще дождаться голосования, про которое точно ясно одно: на 31 декабря его не назначат.