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Аналитическое агентство БизнесДром выступит партнером премии «Финансовая элита России 2019»

Москва, 28.11.2019
Агентство БизнесДром выступит аналитическим партнером объединенной премии финансового рынка «Финансовая элита России 2019». 17 декабря 2019 г. состоится 15-я юбилейная церемония награждения лауреатов премии.
  • Аналитическое агентство БизнесДром выступит партнером премии «Финансовая элита России 2019»

предоставлено пресс-службой

Аналитическое агентство «БизнесДром» оказывает услуги по подготовке аналитических исследований и обзоров, PR-поддержке, рейтинговому консалтингу, консультированию в процессе сделок M&A, консультированию и подготовке документации по риск-менеджменту, бизнес-планов и стратегий развития банков и финансовых компаний, составляет рэнкинги участников финансового рынка. Агентство БизнесДром присваивает оценки уровня потребительского сервиса «Знак Качества». Это уникальная унифицированная система оценки качества сервиса на российском финансовом рынке.

Премия «Финансовая элита России» — общественная итоговая премия в области финансов, которая вручается ежегодно на протяжении 15 лет и является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, лизинга, факторинга, аудиторских и консалтинговых услуг. Стратегические рейтинговые партнеры премии – ведущее рейтинговое агентство России «Эксперт РА» и аналитическая компания «Эксперт Бизнес-решения».

Профессиональная премия «Финансовая элита России» сопровождается широкой информационной кампанией в ведущих деловых печатных и интернет-СМИ, а также в цитируемых изданиях финансового сектора. Количество публикаций о премии по итогам 2018 года составило более 1100, при этом вовлеченность целевой аудитории превысила 15,6 миллионов человек.

Отправить заявку на участие в премии можно на официальном сайте Премии через форму http://finelita.ru/uchastie.php

Среди лауреатов премии разных лет известные и авторитетные компании, банки, финансовые организации, фонды: ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Почта Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Банк «ВБРР» (АО), АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), СПАО «Ингосстрах», Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»), ООО СК «Сбербанк страхование», ООО «СК «СОГЛАСИЕ», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», ООО СК «Росгосстрах Жизнь», АО «МетЛайф», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», АО ВТБ Капитал Управление активами, АО «Сбербанк Управление Активами», ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», Группа компаний «Регион», АО УК «БКС», ООО УК «Альфа-Капитал», АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», АО «НПФ Сбербанка», АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Альфа-Лизинг», АО «Газпромбанк Лизинг», ООО ВТБ ФАКТОРИНГ, ООО «ГПБ‑факторинг», MoneyMan, ООО МФК «ВЭББАНКИР и многие другие.

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