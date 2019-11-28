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Эксперт прокомментировал претензии Киева из-за кораблей

Москва, 28.11.2019

Украинской стороной корабли, переданные Россией, были приняты с нарушением норм, а, значит, попытки Киева предъявить претензии Москве за ущерб, а также недостающее оборудование, полностью необоснованны, уверен бывший командующий Балтийским флотом РФ адмирал Владимир Валуев.

Ранее Киев оценил «ущерб» возвращенным Россией кораблям в 2,3 миллиона долларов. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

«Я считаю, что ущерб, который они оценили в 2,3 миллиона долларов, это надуманная цифра», - сказал в комментарии РИА «Новости» Валуев.

Он уверен, что, скорее всего, речь идет о безответственности принимающей стороны, а также стремлении «осквернить действия российских представителей, создать негативное мнение о ВМФ России».

Эксперт напомнил, что ответственность за материальную составляющую несут командир корабля и командиры боевых частей. При передаче кораблей принимающая сторона должна была все зафиксировать фотоматериалом, а также подписать двусторонний акт. Украинские корабли, находясь на российской территории после ареста, перешли под контроль судебных органов и во время стоянки ни один представитель российского флота к ним не допускался.

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