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Социологи выяснили, как немцы относятся к США и России

Москва, 28.11.2019
#Глас народа
#Политика
  • Социологи выяснили, как немцы относятся к США и России

DPA/TASS

Союз между Вашингтоном и Берлином в Америке считают одним из наиболее исторически важных и стабильных. Первая в Европе экономика не только важный политический и торговый партнер, но и позволяет США размещать на территории Германии приблизительно 38 тыс. американских военнослужащих. Однако новый опрос, проведенный Pew Research Center и Körber-Stiftung, показывает, что страны относятся к двусторонним отношениям очень по-разному. Особенно большие сомнения относительно правильности выбора союзников у немцев. В то время, как три четверти опрошенных американцев считают отношения с Германией хорошими, почти две трети (64%) немцев считают их плохими. Если очень хорошими отношения между двумя странами считают 13% американцев, то среди немцев эта цифра значительно ниже – всего 2%.

При этом следует иметь в виду, что раньше к отношениям с США немцы относились еще хуже – в 2018 году хорошими их считали лишь 24%, а в этом уже 34.

Американцы и немцы по-разному отвечают на вопрос: какая страна наиболее важна для внешней политики их государства? В США самой важной считают Великобританию (36%). ФРГ же считают наиболее важной лишь 13% американцев.

В Германии считают США наиболее важным для внешней политики партнером 42% опрошенных. Правда, еще больше немцев – 60% считают, что Франция еще важнее.

69% американцев считают важным углубление и расширение сотрудничества с Германией. Важным углубление отношений с Америкой считают половина немцев (50%). По этому показателю у США лишь третье место. Немцы считают более важным расширение отношений с Францией – 77% и Японией – 69%.

Показательно и разное отношение к улучшению сотрудничества с Россией – 66% немцев и 52% американцев.

Американцы хотят, чтобы их страна имела более тесные отношения с ФРГ, чем с Россией. 61% жителей США считают, что отношения с Германией важнее отношений с Россией, и только 26% думают наоборот.

В Германии 39% опрошенных считают отношения с США более важными, чем отношения с Россией и четверть (25%) думает наоборот. При этом примерно для 30% немцев отношения с США и РФ равноценны.

По-разному американцы и немцы сравнивают отношения между собой и отношения с Китаем. Половина немцев считает, что отношения с США важнее отношений с КНР. Отношения с Китаем считают более важным вдвое меньше респондентов (24%). Иная картина в Америке. 44% американцев считают более важными отношения с Китаем и 41% - отдают предпочтение отношениям с Германией.

Подавляющее большинство американцев – 85% считают, что американские базы на территории ФРГ играют важную роль в обеспечении национальной безопасности США. Немногим более половины (52%) немцев полагают, что американские базы в Германии укрепляют ее безопасность.

Отношения между США и ФРГ оставляют желать лучшего и на уровне лидеров государств, которым предстоит встретиться 4 декабря на саммите НАТО в Лондоне. Личные отношения между руководителями США и ФРГ – прохладные, если не сказать – холодные. Дональд Трамп часто критикует Берлин.

Специалисты считают, что в немалой степени ухудшение отношения к Америке у немцев произошло благодаря президенту Дональду Трампу и, в первую очередь, его регулярным требованиям, чтобы Германия энергичнее увеличивала расходы на оборону, и постоянным угрозам поднять тарифы на немецкие товары и изделия. Не удивительно, что в прошлом году доверие со стороны немцев к американскому руководителю упало до рекордных 10%. Для сравнения: в начале пребывания у власти Барака Обамы ему доверяли 93% жителей Германии.

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