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Курс доллара: рубль поддержали новости из США

Москва, 28.11.2019
  • Курс доллара: рубль поддержали новости из США

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В среду российский рубль завершил основную сессию на Московской бирже, торгуясь разнопланово к основным резервным мировым валютам. Так, курс доллара составил 64,03 руб., что на 8 коп. дороже предыдущих торгов. В свою очередь курс евро просел к нацвалюте и составил 70,40 руб., потеряв за сутки 11 коп.

По мнению экспертов, накануне рубль торговался в узком диапазоне, а на его курс действовали разнонаправленные факторы: с одной стороны, пик налоговых платежей прошел, с другой – нефтяные котировки, хоть немного и откатились вечером в среду, в целом они вчера выросли выше уровня в 63 долл. за баррель марки Brent.

Между тем Андрей Кадулин из банк «Санкт-Петербург» считает, что вчера рубль поддержал глава Белого дома Дональд Трамп, заявивший, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения. Несмотря на это, эксперт считает, что позитив на рынке сегодня будет ограничен, в том числе и низкой торговой активностью, так в четверг в США празднуют День Благодарения.

В свою очередь аналитики «Сбербанка КИБ» Юрий Попов и Николай Минко предполагают, что сегодня рубль также может ощутить ещё одну дополнительную поддержку из США. Речь идёт о вчерашнем позитивном отчёте управления энергетической информации американского Минэнерго, который должен спровоцировать рост нефтяных котировок, что в свою очередь укрепит нациоанльную валюту.

По мнению Дениса Горева из «Велес Менеджмент», в ближайшие недели может произойти ослабление доллара, так как большинство негативных факторов уже учтено в курсе рубля, за исключением фактора дальнейших санкций.

«Но инвесторы уже почти не реагируют на такой риск. Поэтому в ближайшей перспективе американская валюта будет торговаться в диапазоне 63,50-64,00 руб.», – прогнозирует он.

Однако не все эксперты ждут подвиги от рубля. В частности, Олег Кочетков из МТС-банка предполагает, что сегодня доллар будет торговаться в диапазоне 64,00-64,30 руб., а евро – в коридоре 70,50-70,65 руб. При этом, он считает, что до конца года, когда на рынок выйдут серьёзные игроки, рубль просядет к доллару, как минимум до отметки 65,00 руб.  

Аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский, напомнив, что все последние дни в рублевых парах не происходило ровным счетом ничего примечательного, прогнозирует, что до конца недели на валютных рынках также ничего не поменяется.

«Пока в воздухе «висит» открытым американо-китайский вопрос, никаких серьёзных движений не ожидается. Доллар останется в пределах 64,00-64,20 руб. Для единой валюты ЕС актуальный курс – 70,23−71,00 руб.», — полагает эксперт.

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