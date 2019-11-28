Макрон ответил на письмо Путина по ракетам

Французский президент Эммануэль Макрон готов к обсуждению введения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на европейской территории. Ответ лидера Франции прозвучал на письмо российского президента Владимира Путина с данный предложением, пишет газета Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на письме Макрона Путину.

«Заслуживающим тщательного рассмотрения» назвал письмо Путина президент Франции Макрон в своем ответном письме российскому лидеру. По мнению французского главы, идею моратория по размещению ракет в Европе требуется обсудить в двустороннем и многосторонних форматах.

Для реализации данной инициативы необходимо договориться о заслуживающих взаимного доверия взаимных мерах верификации.

Напомним, президент России Владимир Путин направил письмо главам основных стран Европы и Азии письмо, в котором изложены предложения Москвы по ракетам средней и меньшей дальности и в частности по размещению данного вида вооружения в мире. Российский лидер также сообщил, что Россия готова договариваться со странами НАТО о верификационных мерах. В альянсе подтвердили получение письма и сообщили, что предложение российского лидера заслуживает доверия.