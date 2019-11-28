На Украине составили пять сценариев возвращения Донбасса

У Киева есть пять сценариев возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Новость передает УНИАН.

Он подчеркнул, что все пять вариантов «пойдут на пользу стране», поэтому Киев «обязательно вернет границы Донецкой и Луганской областей, и обязательно вернет Крым».

При этом подробности планов по реинтеграции неподконтрольных правительству Украины областей Данилов не сообщил, пояснив только, что продолжается работа над проектами и в свое время все варианты будут преданы огласке. Накануне 27 ноября в ДНР приступили к обсуждению особого статуса Донбасса. Позже украинский политик Виктор Медведчук подтвердил, что вопрос Донбасса будет обсуждаться 9 декабря в формате встречи лидеров «нормандской четверки», в которую входят Германия, Франция, Россия, Украина.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский перечислил план поэтапного возвращения Донбасса под юрисдикцию Киева. В планах разоружение, отвод войск и примирение сторон.

Напомним, военный конфликт в Донбассе вспыхнул более пяти лет назад, за это время на территориях, ранее находившихся в составе Украины, образовались самопровозглашенные народные республики – ДНР и ЛНР, которые не захотели подчиняться новому правительству, пришедшему к власти в результате госпереворота. Сейчас данный спор пытается разрешить «нормандская четверка», лидеры которой постоянно обсуждают вопросы по урегулированию разногласий сторон и прекращению боестолкновений.