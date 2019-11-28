«Нафтогаз» обвинил Германию в разрушении экономики Украины

Берлин своим участием в проекте «Северный поток-2» подавляет украинскую экономику, считает глава компании «Нафтогаза» Юрий Витренко. Мнением он поделился в интервью с немецким изданием Deutsche Welle.

Витренко, отвечая на вопрос журналиста об отношении к возможной потери статуса Украиной главного транзитера российского газа в Европу, отметил, что в стране понимают риски полной потери российского транзита и не последнюю роль в этой ситуации сыграла позиция официального Берлина, который поддержал проект «Северный поток-2».

По мнению Витренко, Германия должна понимать, что таким образом Берлин способствует «экономическому удушению» Украины, поскольку доходы от транзита российского газа «являются очень существенными для украинской экономики».

«Весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад», - подчеркнул Витренко. Он добавил, что сложившаяся ситуация полностью меняет традиции и теперь «газ должен идти с запада на восток, Украины по крайней мере», что является угрозой стабильности поставок в регионе. По мнению главы «Нафтогаза», Германия, которая является лидером ЕС, должна это осознавать.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» должен вступить в строй в конце декабря текущего года. Большинство стран Евросоюза поддерживают строительство Евросоюза. Противниками являются США, которые рассчитывают выйти со своим СПГ на европейский рынок, также против выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, что станет существенным ударом по бюджету и экономики страны.