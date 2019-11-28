Названы российские регионы с самым сильным падением зарплат

Специалисты Института региональных проблем назвали российские регионы с самыми сильным падением зарплат. Проанализировав статистические данные за август этого года, они установили, что фактические зарплаты снизились в 69 из 85 регионов РФ.

При этом самое существенно понижение заработной платы зафиксировано в Мурманской области (снижение составило 12,2%). На втором месте по уровню снижения номинальных зарплат расположилась Карачаево-Черкесская Республика (9,5%). Третье место у Чукотский автономный округ (9,2%), передаёт Lenta.ru.

Лидером же по росту номинальных зарплат стала Камчатка, здесь рост составил 13,2%. Далее следуют Тыва (6,4%) и Астраханская область (4,36%).

Ранее сообщалось, что по данным исследования экспертов «РИА Новости», лидерами по зарплатам среди городов России являются Москва, Южно-Сахалинск и Салехард. Именно жители этих городов могут совершить больше всего покупок в рамках своего ежемесячного дохода. Самыми «бедными» признаны работающие граждане, проживающие в Элисте, Черкесске и Шахтах.