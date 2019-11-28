Названы туристические направления РФ с самой дорогой арендой жилья на Новый год

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru составили список туристических направлений России с самой дорогой суточной арендой жилья на новогодние каникулы.

Проанализировав данные оплаченных броней отелей, квартир и домов туристов, путешествующих парами, на период с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года, специалисты сервиса установили, что больше всего потратили те, кто арендовал жилье в начале января в подмосковном Егорьевске. Туристам (большая компания), пришлось раскошелиться на крупную сумму – суточная аренда коттеджа обошлась им в 45 тыс. руб., пишет сетевое издание «Вести. Экономика».

На втором месте горный курорт развлечений Красная Поляна, расположенный в предгорье Главного Кавказского хребта. Самая дорогая аренда на новогодние каникулы зафиксирована здесь на курортах «Роза Хутор», «Горная Карусель» в «Горки Город» и «Газпром» в Красной Поляне. Здесь самая высокая суточная аренда составляет 22,5 тыс. руб.

Замыкает тройку лидеров Сямозеро — деревня в составе Эссойльского сельского поселения Пряжинского национального района Республики Карелия. Суточная аренда в гостевых домах самой высокой категории здесь составляет 22 тыс. руб.

В ТОП-10 туристических направлений страны с самой дорогой суточной арендой жилья на новогодние каникулы также вошли: горнолыжный курорт «Банное» на озере Якты-куль (14,8 тыс. руб. в сутки); Протвино, Московская область (12,8 тыс. руб.); Озёры, Московская область (12,35 тыс. руб.); горнолыжный курорт Шерегеш, Кемеровская область (12,19 тыс. руб.); Токсково, Ленинградская область (11,25 тыс. руб.); Сергиев Посад, Московская область (11,2 тыс. руб.) и Переславль-Залесский, Московская область (11 тыс. руб.).