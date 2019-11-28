Добыча нефти в США установила новый рекорд

Добыча нефти достигла нового рекордного максимума, что привело к росту запасов в стране, передает портал Profinance. Цены на нефть продолжают падать 28 ноября под давлением продаж на американской торговой сессии.

Уточняется, что декабрьские фьючерсы на сорт WTI упали в цене на 1.23% до $57.70 за баррель. Теже самые котировки североморский бенчмарк Brent подешевели на 0.90% до 63.69 за баррель. В общей сложности объем производства нефти вырос на 100 тыс. до 12.9 млн баррелей в день.

На участников рынка большее влияние оказал негатив от отчета Минэнерго, который пересилил позитивные настроения на новостях о позитивных сдвигах по возможной торговой сделки между США и Китаем.