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Опубликован список лучших сериалов десятилетия

Москва, 28.11.2019

Известный портал-агрегатор Metacritic.com составил и опубликовал список самых успешных сериалов за последнее десятилетие.

При этом сайт руководствовался не отзывами любителей кино и не упоминаниями в Сети того или иного сериала, а частотой, с которой сериал оказывался в рейтингах авторитетных изданий, пишущих на темы кино.

В итоге, ТОП-10 возглавил британский сериал-комедия «Дрянь», набравший 16,5 баллов. Второе место у криминальной драмы «Во все тяжкие» (США) – она набрала 12 баллов. Замыкает тройку лидеров мистический американский сериал «Оставленные» – 9,5 баллов. Далее следуют исторический драматический шпионский сериал «Американцы» (9,5) и комедийно-драматический телесериал «Атланта» (8,5).

Кроме того, в ТОП-10 лучших сериалов также вошли «В лучшем мире», «Игра престолов», «Безумцы», «Вице-президент» и «Парки и зоны отдыха».

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