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Председатель Наблюдательного совета Совкомбанка Михаил Кучмент стал лауреатом премии «Директор года»

Москва, 28.11.2019

Эксперты XIV Национальной премии «Директор года» признали председателя наблюдательного совета Совкомбанка Михаила Кучмента победителем в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления».  Торжественная церемония вручения состоялась 27 ноября в Москве.

 «Это очень ценная награда для нас, потому что за этим успехом стоит очень много людей – миллионы клиентов, тысячи сотрудников и, конечно, команда топ-менеджмента и набсовет. Очень важно, что, несмотря на то что мы - частный непубличный банк, наши стандарты корпоративного управления ничем не отличаются от публичной компании», прокомментировал свою победу Михаил Кучмент.

Премия была учреждена в 2006 году Ассоциацией профессиональных директоров (АНД), в этом году проводилась совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и в партнерстве с PwC, Московской биржей и Сбербанком. Жюри оценивали личный вклад в эффективное стратегическое развитие компании и соответствие высоким стандартам корпоративного управления.

«Столь престижная награда, символично полученная в день рождения банка, в очередной раз доказывает высокий уровень компетенций и профессионализма Михаила в корпоративном управлении. Искренне поздравляем и высоко ценим его персональный вклад в развитие бизнеса Совкомбанка», - сказал первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.

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