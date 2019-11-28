Прогноз погоды на 14 дней: атмосферный фронт накроет Россию

Первая половина первого месяца календарной зимы принесёт жителям России новые климатические сюрпризы и погодные аномалии. По прогнозу синоптиков, всему виной многочисленные атмосферные фронты, которые сменяя друг друга, накроют почти всю Русскую равнину.

Прогноз погоды на 14 дней в Приморье

По прогнозу синоптиков, в Приморье в период с 1 по 14 декабря ожидается переменчивая погода с перепадами температурного фона. В самом начале месяца климатическую обстановку в регионе будет формировать неглубокий атмосферный циклонический фронт, который принесёт с собой турбулентность, ветра, облачность и небольшие осадки. Поэтому 1-2 декабря во Владивостоке ожидается днём от плюс 1 до минус 3, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы столбики термометров опустятся до 9-10 градусов мороза, из-за чего на дорогах образуется гололедица.

Начиная с 4 декабря на всей территории края станет холодно и в дневные часы – антициклонический фронт повысит атмосферное давление, рассеет облака, и понизит температурный фон до минус 7-12. Осадки, что естественно, прекратятся, не будет и сильного ветра. Такая погода продержится в Приморье примерно до конца первой рабочей недели декабря.

Уже к выходным станет теплее. Так, во Владивостоке в субботу, 7 декабря и в воскресенье, 8 декабря на солнце воздух прогреется до плюс 4-6. В Находке – переменная облачность, но также вполне комфортно – минус 3-5. Пасмурная погода прогнозируется 7-8 декабря в Уссурийские. Но и здесь также обойдётся без осадков, а ниже минус 7 градусов столбики термометров не упадут.

В период с 9 по 14 декабря на территорию региона вторгнутся тёплые атмосферные воздушные массы, которые ослабят морозы и возможно приведут к небольшим осадкам. Хотя в целом, по прогнозу синоптиков, в первые две недели декабря в Приморье ожидается дефицит влаги.

Погода в Крыму и Краснодарском крае. Прогноз погоды на 14 дней

Зато на юге России в начале декабря осадков будет в избытке. Правда, выпадать они будут только в виде дождя. Например, на черноморском побережье Крыма, по прогнозу синоптиков, кратковременные дожди ожидаются в период с 1-8 декабря. Но сильными они всё-таки не будут, однако определённый дискомфорт жителям полуострова и туристам доставят.

При этом средняя дневная температура воздуха в первой декаде декабря, которая сформируется под влиянием влажных воздушных масс, составит плюс 5-6. Примерно с 10 декабря метеорологи прогнозируют небольшое снижение температуры. Но достаточно мощный антициклонический фронт, который накроет почти всю территорию Крыма, не позволит произойти резкому затоку холода, поэтому воздух сильно не остынет даже в ночное время суток, когда ожидается плюс 1-2.

Дождливая, но тёплая погода прогнозируется в первые две недели декабря в Краснодарском крае. По прогнозу синоптиков, с 1 по 14 декабря в Новороссийске, Сочи, Адлере, Анапе и на других морских курортах Кубани ожидается плюс 10-13 и почти ежедневные дожди, которые местами будут очень сильными и продолжительными.

Отличительной особенностью погоды в начале декабре здесь станет максимальное развитие циклонической деятельности. Как пояснили синоптики, Чёрное море лежит на пути средиземноморских циклонов, а высокая температура над морем сама по себе способствует возникновению над ним пониженного давления. Всё это и приведёт к тому, что в первые 14 дней первого месяца календарной зимы на всём черноморском побережье будут выпадать обильные и продолжительные осадки.

Погода в Москве на 14 дней. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, календарная зима в Москве начнётся выпадением снега. Ожидается, что 1 декабря в российской столице даже появится первый снежный покров. Пока он будет небольшой, всего 3-5 см, но учитывая, что погодные градусники покажут минус 1-2, снежное покрывало уже не сойдёт и положит начало настоящей зиме. 2-3 декабря температура воздуха в Москве будет также слабо отрицательной, при этом в ночные часы она будет понижаться до минус 5-7.

4 декабря Москву накроют влажные антициклонические воздушные массы, которые смешаются с холодными. Это приведёт к тому, что при минусовой температурном фоне в Москве возможно пойдёт дождь, который будет переходить в мокрый снег и обратно. К субботе, 7 декабря потеплеет до плюс 1. С 9 по 14 декабря регион накроет новый атмосферный фронт, характер погоды снова поменяется, станет очень пасмурно, местами выпадет снег, а воздух с наступлением темноты будет остывать до минус 8-10.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в столице подморозит. Ветер сменится на северо-западный и будет довольно сильным, его порывы местами будут достигать 15-17 метров в секунду. Кроме того, вечером 30 ноября и в ночь на 1 декабря на дорогах ожидается сильная гололедица, которая затронет все районы Москвы и Подмосковья.

В свою очередь в Гидрометцентре предупредили, что в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра. При этом период действия предупреждения о гололедице в регионе действует с 21:00 мск 28 ноября до 21:00 мск 30 ноября. Предупреждение о сильном ветре, действует с 12:00 мск 29 ноября до 12:00 мск 1 декабря.