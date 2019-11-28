Равенство возможностей женщин в любом возрасте

В преддверии Масштабного женского бизнес-форума «Woman Who Matters» Екатерина Агеева, директор по маркетингу категории средств по уходу за кожей Unilever, рассказала о социальной миссии косметического бренда «Черный Жемчуг» и стереотипах, связанных с возрастными ограничениями, а также поделилась мнением о роли бизнеса в социуме.

Как Вы преодолеваете стереотипы, связанные с возрастными ограничениями? С чего начался путь бренда, придерживающегося философии борьбы с возрастными барьерами для женщин?

- На протяжении всей жизни женщина сталкивается с предубеждениями о том, что красота – это молодость, или что в тридцать лет «пора становится взрослее», после сорока и вовсе поздно учиться новому, а после пятидесяти лет только и остается, что посвятить себя воспитанию внуков. «Черный Жемчуг» является одним из лидеров российского косметического рынка, уже около двадцати лет залог успеха бренда заключается в профессиональном подходе при создании продукции и в постоянном контроле качества с применением передовых диагностических систем. Исторически на протяжении многих лет «Черный Жемчуг» помогает женщинам поверить в себя и свои возможности, поэтому логичной закономерностью стал старт в 2019 году социальной кампании по борьбе со стереотипами, при поддержке БФ «Равенство возможностей». Вместе мы стремимся помочь женщинам забыть о предрассудках, чтобы в любом возрасте быть в гармонии с собой и жить полной жизнью. И это не просто слова, мы рассказываем истории женщин, которые среди нас. Достаточно осмотреться, чтобы понять, что надо пойти против правил и строить свою счастливую жизнь: реальные примеры говорят громче слов. Мы искренне надеемся, что эти личные истории не оставят равнодушными аудиторию, чтобы в нашем обществе вместо фразы «нужно соответствовать своему возрасту» женщины слышали «самое время!» и «ты можешь все!».

Миссия бренда «Черный жемчуг» заключается в создании разнообразного общества без предрассудков и стереотипов в отношении женщин. Как Вы считаете, какую роль в распространении инклюзивных ценностей в социуме играет бизнес?

- Одним из фокусов нашей общей миссии является преодоление гендерных стереотипов в бизнесе как важной сфере жизни, который выступает, по сути, мерилом успешности в современном мире. Очевидно, что одинаково целеустремлёнными, честолюбивыми могут быть и мужчины, и женщины, и, тем более, наивно полагать, что пол может повлиять на лидерские качества и уровень профессионализма специалиста.

За последнее десять-пятнадцать лет заметна общемировая тенденция роста количества женщин, которые концентрируются на карьере: они стали занимать престижные должности, почетные места в бизнес-рейтингах по финансовым показателям компаний-работодателей, то есть реально конкурировать с мужчинами. Кроме того, у многих с успехом получается совмещать блестящую карьеру с семейной жизнью. Это лишь доказывает, что зачастую возможности женщин недооцениваются.

Женщины по своей природе обладают гибкостью характера, открыты новому, поэтому сегодня все больше примеров женщин, нашедших свое призвание в зрелом возрасте.

Показательным является пример президента БФ «Равенство Возможностей», партнера бренда, Елены Ульяновой, она делится своим опытом: «В 56 лет я кардинально изменила свою карьеру. И только накопленный профессиональный, а главное, жизненный опыт помог мне быстро сориентироваться в новой ситуации и добиться успеха. Из телевидения я перешла в совершенно не знакомую мне сферу бизнеса – инвестиции и образование. Но я не остановилась на этом, и сделала новый проект – БФ «Равенство возможностей», его задача – донести до общества понятие «инклюзия», договориться о том, что это не про тех, у кого проблемы. А это про нас с вами. Ведь дословное значение слова «инклюзия» – «я с тобой».

«Черный Жемчуг» поддерживает философию равенства возможностей женщин. Ведь возраст возможностей – это любой возраст: вы можете запустить стартап в 20 лет, или обучаться новой профессии в 40. Главное, верить в свои силы, не оглядываясь на чужие слова и мнения.