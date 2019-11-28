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Россия произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Москва, 28.11.2019

28 ноября Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) выполнили пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Запуск был произведён с полигона Капустин Яр, расположенного в Астраханской области.

По данным Минобороны РФ, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан. Таким образом, задачи пуска были выполнены в полном объёме. 

Ранее в Сети Интернет появилась информация, что жители сразу нескольких регионов РФ наблюдали в небе яркие вспышки, приняв их за НЛО. В баллистической ракеты «Тополь», которая поразила учебную цель в Казахстане. В частности, сообщалось, что жители Челябинска, Златоуста и других южноуральских городов вечером 28 увидели полёт неизвестного объекта, который оказался межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

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