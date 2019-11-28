Россиян предупредили о появлении новых видов мошенничества

Александр Куренной – официальный представитель Генпрокуратуры РФ – предупредил россиян о распространении новых видов мошенничества.

По его словам, в настоящее время в нашей стране широкое распространение получают мошенничества, совершённые с использованием различных сервисов для знакомств, а также с платёжными картами, с материнским капиталом и с надомной работой. При этом он подчеркнул, что всё более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи и Сети Интернет, передаёт РИА Новости.

«Это всё случаи мошенничества, в основе которых лежит использование самой разнообразной экономически значимой компьютерной информации», – резюмировал представитель российского надзорного ведомства.