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Скидки только по закону

Москва, 28.11.2019
В Госдуму внесен законопроект о требованиях к распродажам товаров по сниженным ценам. Через «акции» продается сейчас в России уйма товаров на каждом шагу, нередки и массовые распродажи, но необходимость такого закона очень сильно преувеличена.
#Законодательные инициативы
#Розничная торговля
#Госдума
#КПРФ
  • Скидки только по закону

ТАСС Автор:Сергей Фадеичев

В Госдуму внесен законопроект об установлении требований к распродажам товаров по сниженным ценам, подготовленный депутатом Олегом Лебедевым (КПРФ). Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента, документ дополняет закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» понятием «распродажа товаров» и устанавливает требования к ее проведению.

В общем, если раньше директору магазина достаточно было распорядиться обклеить все пригодные поверхности плакатами и этикетками с крупным знаком «%» и двузначными числами в диапазоне от щедрости до невиданной щедрости, то теперь этой коммерческой вольнице грозит своего рода salexit, поскольку сама распродажа, как выясняется, дело слишком серьезное. Социалистическая, ну или пусть даже капиталистическая торговля нуждается в регламентации и бюрократизации не меньше, чем в промоакции.

Теперь покупателей необходимо будет уведомлять «о причинах распродажи» (интересно, подойдет ли в качестве таковой Рождество?), а также — обо всем том, о чем магазин не забывал рассказать нам и раньше, в том числе, к примеру, об исходной и итоговой цене на товар. И, зачем-то, о количестве скидочного товара.

Что-то нужно было, конечно, запретить. Лучше бы, конечно — сами распродажи, а цены спустить откуда-нибудь «сверху». Но так (пока?) сделать нельзя, поэтому законопроектом предлагается лишь запретить информацию, «способную ввести потребителей в заблуждение относительно реализации товара по сниженным ценам».

Законопроект, по мнению его автора, позволит снизить количество покупок, совершенных гражданами «в состоянии заблуждения относительно получаемой при покупке выгоды». Для этого закон «О защите прав потребителей» в законопроекте дополняется нормой, предоставляющей потребителю право требовать у продавца информацию о средних за полгода ценах на товар, предшествующих дате начала распродажи.

Времена Госплана ушли, но депутаты КПРФ продолжают по ним испытывать ностальгию, иронизирует руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Предложенный законопроект о требованиях к распродажам товаров по сниженным ценам может быть широко растиражированным СМИ и добавить политических очков в их копилку, но не получив одобрения, в итоге уйти в архив нереализованных законодательных инициатив.

В России рыночная экономика, а регулированию предлагается подвергнуть все распродажи, не только социально-значимых товаров, на чем должны фокусироваться власти. Нужно поощрять конкуренцию, именно она, а не аппарат чиновников, которые далеко не всегда хорошо разбираются в том, как функционирует экономика, приведет к более справедливым ценам для потребителей и сделает немыслимым серьезные злоупотребления в период распродаж. 

В России ситуация в экономике сейчас такова, отмечает Михаил Коган, что розничным продавцам уже не так просто «заработать» на покупателе – реальные располагаемые доходы населения за 10 месяцев с начала года выросли на 0,2%. Да и покупатель уже не тот – даже люди старшего поколения уже разбираются, что такое ценовые агрегаторы и сервисы по поиску скидок, у которых надежная репутация. Тяжело себе представить, как будет работать этот закон.

Кто из потребителей будет требовать информацию о динамике цен на товар в течение предыдущих шести месяцев? Как можно будет в этом найти логику всякий раз, принимая во внимание короткий жизненный цикл многих товаров, изменение валютного курса, влияние конкуренции и прочих факторов? Как будут выглядеть эти афиши, где «в наглядной и доступной форме должны будут указаны в том числе… причины распродажи, размеры скидок и специальных условиях ее предоставления»? Кто за всем этим будет следить? Каковы будут меры ответственности за неисполнение этого закона? Вероятно, заключает эксперт, что и у авторов этого законопроекта ответов на эти вопросы нет.

Одна из целей законопроекта, полагает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман, избежать ситуации, когда ритейлеры продают заведомо неходовые товары, то есть те, которые продавались в сезон по одной цене, затем цены на них последовательно снижались, а к распродаже подошли с совсем низким ценником. Но в чистом виде распродажей это считать уже нельзя, от этих товаров мечтали избавиться по любой цене.

Второй момент, добавляет эксперт, может заключаться в том, что магазин анонсирует скидки в 90%, но они распространяются на небольшие категории товаров, а остальные продаются со значительно меньшим дисконтом. Но главное здесь заключается в том, что распродажи приобрели настолько массовый характер и настолько укоренились в торговле, что законодатели начинают задумываться о регулировании этого явления, чтобы дать больше прав потребителю. Четкие сроки распродаж привели к тому, констатирует Марк Шерман, что люди заранее к ним готовятся, планирует свой бюджет, причем это касается всех категорий товаров, в том числе и категории люкс, в том числе и из сферы услуг.

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