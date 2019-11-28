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Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным днём в Москве

Москва, 28.11.2019

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в российской столице не получится 31 декабря сделать выходным. По его словам, у москвичей есть традиция в последний день года собираться с коллегами по работе.

«Мы же все знаем, что, несмотря на то, что Новый год – это семейный праздник, но все же в корпоративах отмечают его на предприятиях 31 декабря, стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова, – цитирует градоначальника РИА Новости. – Если мы этот день уберём из рабочих, то мы лишим людей этой возможности».

Кроме того, Собянин рассказал, что многие жители Москвы привыкли в последние дни года много работать, что решить насущные проблемы.

«Я не могу обязать коммерческие предприятия Москвы объявить выходным для своих работников. Да, я могу для своих чиновников сделать 31 декабря выходным днем. Но мы, наоборот, как правило, работаем больше. Поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни», – резюмировал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект о том, чтобы 31 декабря всегда было нерабочим днем, но сделать это предлагается не простым назначением его выходным, а — хитрым образом.

Новогоднее и рождественское время у нас всегда связано с переносами выходных дней на рабочие. По данным пресс-службы председателя комитета по труду и социальной защите нижней палаты российского парламента Ярослава Нилова, правительству предлагается переносить выходные так, чтобы последний день года каждый раз оказывался выходным (если не был таковым, как день недели). При этом общее число нерабочих праздничных дней будет таким же, как это установлено Трудовым кодексом. Таким образом, при положительном решении праздничного времени станет не больше, а де-факто даже меньше.

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин разрешил перенести рабочий день 31 декабря на субботний день 28 декабря, пойдя на встречу пожеланиям жительниц области.

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