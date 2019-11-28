У нас все хорошо

Режиссер: Иван Комаров

Пьеса Дороты Масловской (Польша) в переводе Ирины Киселевой

Художник: Александра Новоселова

Хореограф: Игорь Шаройко

Исполняют: актеры театра «Июльансамбль» Степан Азарян, Алексей Ермошкин, Мария Милешкина, Сергей Новосад, Ирина Обручкова, Сергей Шадрин, Варвара Шмыкова, студентка четвертого курса Школы-студии МХАТ Владислава Аникиевич, Татьяна Бурель, актриса Александринского театра, народная артистка РФ Эра Зиганшина

«Пространство, не приспособленное для жизни» – фраза из пьесы, которая лучше всего характеризует среду спектакля. В ветшающем варшавском многоквартирном доме живут женщины трех поколений одной семьи, которые не находят общий язык. Бабушка постоянно вспоминает войну, мать читает журналы из супермаркетов, а дочь считает себя «металлистом». Три человека – продукты разных эпох. Эти миры агрессивно соприкасаются и воюют, но никак не проникают друг в друга.

Команда называет спектакль «черной семейной комедией». В то же время это рассуждение о том, как история определяет настоящее, формирует культуру, быт, будущее и что станет с человеком или народом, который не помнит или стыдится предков. Поляки не замалчивают исторические ошибки прошлого, а постоянно с ними работают.

из архива пресс-службы

В 2010 году руководитель «Июльансамбля» Виктор Рыжаков на этой сцене ставил пьесу другого важного современного польского автора – «Рыдания» Кшиштофа Бизё. Такая преемственность поколений и тем важна для молодого «Июльансамбля». Иван Комаров – ученик Виктора Рыжакова, педагог Школы-студии МХАТ, режиссер спектаклей «Баал» и «Абюьз» в Центре имени Вс. Мейерхольда, «Конференция о поэте Высоцком и поэзии вообще» в Еврейском музее и Центре толерантности.

ИЮЛЬАНСАМБЛЬ

Театральная компания, выросшая из Мастерской худрука ЦИМа Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ (9-я студия МХТ). Название театра связано с тем, что именно с этого месяца студенты превратились в профессиональных артистов. Также «Июль» — принципиально важная для команды пьеса Ивана Вырыпаева, с текстами которого всю жизнь работает режиссер Виктор Рыжаков.

Аттила Виднянский, Олег Глушков, Татьяна Пыхонина, Саша Денисова, Семен Александровский, Татьяна Гордеева, Андрей Родионов и Катерина Троепольская, Роман Феодори и Александр Андрияшкин — только часть списка ярких людей театра, которые работали с командой.

При поддержке партнеров и друзей театр выполняет важную функцию — гастролирует в регионах России со спектаклями и образовательными программами. В течение двух лет команда участвовала в акции «Молодой МХАТ России» и при поддержке фонда «Вольное дело» объездила страну — от Калининграда до Владивостока. В 2016 году «Июльансамбль» провел впечатляющий тур по Сибири, сыграв спектакли в Иркутске, Хабаровске, Абакане, Красноярске, Омске. Воркута, Новокузнецк, Каменск-Уральский, Вологда, Череповец, Ухта, Сыктывкар, Казань, Воронеж, Кемерово, Магадан, Анадырь — города, где проходили гастроли команды. Совместно с «Золотой Маской» театр показал два спектакля в Таллине.

Основной состав – выпускники 2016 года: Степан Азарян, Роман Васильев, Артём Дубра, Алексей Ермошкин, Алексей Каманин, Сергей Новосад, Ирина Обручкова, Варвара Феофанова, Сергей Шадрин, Варвара Шмыкова, Никита Юськов.

Также к команде присоединилась выпускница Олега Кудряшова в ГИТИСе (2018 г.) Вера Колесникова и актриса Мария Милешкина (выпускница Л. Хейфеца, ГИТИС, 2016 г.). В спектаклях «Июльансамбля» также заняты студенты Школы-студии МХАТ (Мастерская Виктора Рыжакова) Родион Аверьянов, Анатолий Кормановский, Ксения Чигина.

При поддержке Департамента культуры города Москвы

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