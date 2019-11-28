В Кремле анонсировали визит Путина в Израиль

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков подтвердил, что глава российского государства Владимир Путин посетит с официальным визитом Израиль.

По словам представителя Кремля, это произойдёт в января, а сам визит связан проведением в этой стране Всемирного форума памяти Холокоста, передаёт РИА Новости.

«Да, визит готовится», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин подтвердил, что в середине января 2020 году посетит Израиль. Его визит будет посвящён Дню памяти жертв Холокоста и открытию нового монумента, связанного с жертвами Второй мировой войны.

Об этом президент РФ заявил 20 ноября в ходе встречи с патриархом Кириллом и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.