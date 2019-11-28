В Латвии оценили отказ Турции от защиты Прибалтики

Как заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, отказ Турции от планов НАТО защищать страны Прибалтики и Польшу от «российской угрозы», кардинально не изменят ситуацию, сообщает LETA.

Чиновник уверен, что в альянсе будет обсуждаться данная проблем, но интересы Прибалтики в плане безопасности будут соблюдены. Также он выразил надежду, что союзники продолжат оказывать Прибалтике помощь и будут относиться к интересам стран Балтии, как «мы относились к их интересам безопасности».

«Я уверен, что дискуссия завершится тем, что интересы безопасности нашего региона будут соблюдены», - сообщил Ринкевич. Ранее Турция запретила своему посланнику в НАТО подписывать план по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России», сообщает Reuters.