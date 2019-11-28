В «Нафтогазе» заявили, что не закроют газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать поток газа из России 1 января 2020 года, когда истечет срок действия договора по транзиту газа, сообщает ТАСС. Новость озвучил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль», - сообщил Витренко в интервью Deutsche Welle. Он подчеркнул, что в стране нет «традиции заявлять с телеэкранов, что «мы перекрываем вентиль». По его мнению, в Москве должны это понять.

В случае, если газ продолжит поступать на территорию Украины без пролонгированного контракта, топливо будет закачиваться в хранилища, как «документально не оформленное». После этого, по словам главы «Нафтогаза», Киев будет ждать документы на газ, которые будут направлены «туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить».

Витренко не отрицает, что у страны есть чисто физические ограничения по закачке топлива в хранилища, общая мощность которых равна примерно 25 до 30 млрд кубов.

«Сейчас в них до 21 млрд кубов, мы потребляем из газохранилищ, то есть зимой будет меньше», - пояснил Витренко.

Напомним, Витренко заявил ранее, что подписание нового контракта должно состояться не позднее 13 декабря. В случае отсутствия нового соглашения должен быть заключен промежуточный договор.