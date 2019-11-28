В приграничном Благовещенске строят набережную 21 века

Реконструкция двух участков набережной Амура стала возможной благодаря «единой субсидии», выделенной Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также за счёт средств областного бюджета. Проект «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур» реализуется с 2008 года. Всего предусмотрена реконструкция набережных Амура и Зеи на 10 участках общей протяженностью более 8 км, работа на семи уже завершена.

Сегодня в активной разработке также проект «Золотая миля» - новый «центр» Благовещенска. Это участок в 42,5 га, расположенный на намывной части набережной, в 800 метрах от границы с Китаем. Одним из реализуемых инвестпроектов является трансграничная канатная дорога, соединяющая Россию и Китай.

«Несколько проектов были презентованы на Восточном экономическом форуме. В частности, Владимиру Владимировичу Путину был представлен проект застройки центральной площади Благовещенска. Его стоимость – 2,2 млрд. рублей. Уже объявлен конкурс на выбор подрядчика. Это будет рекреационная зона с музеем российско-китайской дружбы, большим красивым фонтаном. Ещё два объекта находятся в стадии проработки – это гостиничный комплекс и многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс. Все работы мы планируем завершить к концу 2024 года», - поделился планами губернатор Амурской области Василий Орлов. Работы на двух сданных участках набережной протяженностью в 1224 метра начались в прошлом году. Принимаются меры для завершения строительства на оставшихся участках.

«После завершения работ на участке планируется строительство новых жилых кварталов. Ведётся проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса по программе «Газпром-детям», строительство детского сада. Когда-то там был неофициальный пляж, мы это всё восстановим и создадим условия, чтобы люди там купались. Надо завершать всё берегоукрепление, главное его функция – это берегозащитные сооружения от наводнений», - подчеркнул Василий Орлов.