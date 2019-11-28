В Южной Корее рассказали о пуске КНДР «неопознанного снаряда»

КНДР осуществила пуск снарядов неустановленного образца, сообщает агентство Ренхап, ссылаясь на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда», - сообщил комитет.

В настоящий момент южнокорейские военные производят анализ данных о пуске «неопознанной ракеты». Они сообщают, что пуск стал двенадцатым, начиная с мая текущего года. В ходе испытаний были опробованы ракеты малой дальности трех типов новой модификации, работающие на твердом топливе. СМИ сообщает, что оружие напоминает ракеты «Искандер».

24 августа текущего года были запущены снаряды, которые КНДР называет «сверхкрупной реактивной системой залпового огня». Это также ракеты малой дальности. Ракеты, выпущенные 10 и 16 августа, по своим характеристикам и техническим возможностям схожи с американскими ACMS.