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Вашингтон и Пекин поссорились из-за законов о Гонконге

Москва, 28.11.2019

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал два закона о ситуации в Гонконге.

Как передают российские и заоубежные СМИ, первый из них позволяет вводить дипломатические и экономические санкции в отношении лиц, нарушающих права человека в этом регионе. Также американские власти теперь будут ежегодного пересматривать торговые отношения с Гонконгом в зависимости от степени его автономии. Согласно второму закону, запрещаются поставки в Гонконг средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций.

При этом, как пояснил президент США, эти законы приняты «из уважения к председателю КНР Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга». Однако в Поднебесной не прониклись «благородными» порывами хозяина Белого дома и уже выступили против этих законопроектов. В частности, МИД КНР выпустило официальное заявление, в котором подчёркивается, что жители Гонконга обладают «беспрецедентными демократическими правами», а Вашингтон, «пытается подорвать процветание и стабильность района».

Кроме того, Министерство иностранных дел Поднебесной считает, что дела Гонконга «являются внутренним делом КНР и никакое иностранное государство не имеет права в него вмешиваться».

Любопытно, что принятые законопроекты раскритиковали и в правительстве Гонконга. Так глава региона уже заявил, что Вашингтон вмешивается в дела страны и нарушает международное право.

По мнению политологов и экономистов, документы, которые подписал вчера Трамп, могут свести на нет все предыдущие попытки сторон договориться о первом этапе переговоров по торговой сделке между Пекином и Вашингтоном. А это в свою очередь негативно скажется на курсе российского рубля.

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