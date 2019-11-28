Центральные банки активно скупают и репатриируют золото

Центробанки продолжают энергично работать с золотом. В октябре главный сербский банк National Bank of Serbia (NBS) купил 9 тонн золота. В Белграде решили последовать примеру коллег из многих стран, которые активно наращивают свои золотые запасы.

9 тонн могут показаться небольшой покупкой, но при цене 1503 доллара за унцию сумма покупки составила 438 млн долларов. Теперь золотой запас Сербии достиг 30,4 тонн золота. Драгоценный металл сейчас составляет почти 10% золотовалютных запасов Сербии.

NBS скорее всего продолжит скупать золото. Такой вывод можно сделать из слов сербского президента Александра Вучича о подготовке к надвигающемуся экономическому кризису: «Думаю, мы продолжим делать это (покупать золото), потому что мы повсюду видим, как надвигается мировой кризис».

NBS – далеко не единственный центробанк, который в последнее время энергично скупает золото. В общей сложности центральные банки в третьем квартале купили, по данным Всемирного совета по золоту, 156 тонн драгоценного металла. Это, правда, значительно меньше закупок в третьем квартале 2018 г. С другой стороны, статистика показывает, что тенденция носит устойчивый характер. Специалисты отмечают, что тенденция увеличения золотых запасов продолжается уже десять лет подряд. Согласно прогнозам экспертов, мода на золото продолжится и в предстоящие годы ввиду обострившихся политических противоречий, замедления роста экономики, отрицательных ставок по облигациям и торговых войн.

В сентябре впервые в этом столетии вырос золотой запас Германии. С учетом влияния и авторитета Bundesbank его решение может подтолкнуть центробанки стран, которые до сих пор тоже не покупали золото, действовать более решительно. Напомним, два года назад Bundesbank репатриировал 583 тонны драгоценного металла общей стоимостью примерно 31 млрд долларов.

Говоря о возврате золота из банков других стран, следует упомянуть также Польшу, которая за два года увеличила золотой запас на 125 тонн и довела его до 228,6 тонны. 27 ноября Варшава репатриировала ок. 100 тонн золота из подвалов Bank of England. National Bank of Poland (NBP) вернул из Британии почти половину хранившегося там с 1939 года польского золота.

«Мы закончили процедуру возврата золота,- прокомментировал это событие президент польского центробанка Адам Глапинский.- В связи с этим могу сказать, что мы вернули польское золото домой… Наши резервы сейчас находятся на соответствующем промышленно развитым и цивилизованным странам уровне. Они довольно высоки и находятся в безопасности, но это не значит, что они больше не могут увеличиваться. Думаю, что через несколько лет наш золотой запас может еще выарсти… Золото символизирует силу страны».