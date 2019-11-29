Дания разрешила продолжить строительство «Северного потока – 2»

Глава пресс-службы Датского энергетического агентства (DEA) Туре Фалбе-Хансен заявил, что Nord Stream 2 может продолжить строительство «Северного потока — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании в соответствии с решением агентства. По его словам, DEA утвердило условия, связанные со строительством газопровода, поэтому реализация проекта может быть продолжена, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что апелляционный совет Дании по вопросам энергетики получил жалобу на решение, которое было принято Датским энергетическим агентством (DEA), разрешившего строить в территориальных водах страны газопровод «Северный поток — 2».

По словам пресс-секретаря совета Эллен Эвиг Юргенссен, жалоба поступила в установленные для апелляции сроки – до 27 ноября. При этом в DEA подчёркивали, что жалоба не приостанавливает решение агентства. Напомним, 30 октября Копенгаген выдал разрешение на прокладку в пределах исключительной экономической зоны своей страны газопровода «Северный поток — 2».

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Категорически против введение в эксплуатацию газопровода выступает Украина, так как её власти опасаются потерять доходы от транзита «голубого топлива» через территорию страны, а также США и страны Прибалтики.