Делегация Украины сорвала выступление России в ООН

Украинская делегация сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств ООН. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Бальбек рассказал со своей стороны, что представители Украины в ходе его выступления кричали, стучали ногами, били кулаками по столу и даже были готовы устроить потасовку.

Секретарь и председатель форума попыталась призвать дипломатов к порядку, однако, делегаты от Украины направили протесты, и из-за напряженной обстановки в зале секретарь собрания лишил Бальбека слова, по сути, сорвав его выступление.

Позже, комментируя произошедшее, представитель крымского парламента сообщил о невозможности осознать, «что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы — Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций».

Напомним, ранее крымская делегация не была допущена к участию в форуме нацменьшинств ООН, открывшегося в Женеве 28 ноября и проходящей под эгидой Совета ООН по правам человека.