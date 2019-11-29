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Депутаты могут запретить банкам брать комиссию по платежам за ЖКУ

Москва, 29.11.2019

Сергей Неверов – вице-спикер нижней палаты российского парламента – завил, что фракция «Единая Россия» в ближайшее время внесёт в Госдуму проект закона об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам. По его словам, вопрос об отмене комиссии по платежам за ЖКУ уже поддержала главой российского регулятора Эльвира Набиуллина, передаёт ТАСС,

При этом парламентарий напомнил, что в настоящее врем банковская комиссия за платежи по ЖКХ составляет до 2% и она не зависит от способа оплаты.

«Иногда вообще получается странна ситуация, когда люди вынуждены платит фактически двойную комиссию: банку, через который платят, и банку, в котором обслуживается организация, куда поступает платёж», – подчеркнул Неверов.

Кроме того, Неверов считает несправедливым оплачивать не только обязательные платежи, но и сам факт оплаты.

«Когда банк зарабатывает на коммерческих платежах и услугах, это нормально, но оплата по ЖКХ – это не услуга, это обязательство, поэтому никаких комиссий вообще быть не должно», резюмировал вице-спикер Госдумы, добавив, что необходимо также убрать комиссий по другим обязательным платежам, таким, например, как пошлины и штрафы.

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