Диетолог рассказал, к чему приведет полный отказ от сладкого

Полный отказ от сладкого только помешает избавиться от лишних килограммов, уверена диетолог, основатель Нью-Йоркского центра питания Бриджит Цейтлин.

По словам медика, исключение сладких блюд из рациона приведет к срывам, из-за которых человек начнет употреблять еще больше вредной еды. Цейтлин рассказала, что таким образом организм защищается от стресса. Кроме того, психика человека устроена так, что ограничения в еде только усиливают желание употребить именно продукт, который исключен из рациона.

Также диетолог советует перестать считать калории, что само по себе приведет к стрессу. Жизнь изобилует стрессами, так что не стоит создавать для себя еще одни источник, советует врач.

Здоровье - значит симбиоз физического и психического благополучия, а для этого человек должен есть то, что хочется, не испытывая стресса или вины, резюмирует Цейтлин.