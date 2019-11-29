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Для «Северного потока-2» пришла плохая новость из Дании

Москва, 29.11.2019
  • Для «Северного потока-2» пришла плохая новость из Дании

dpa/picture-alliance

Апелляционный совет Дании по вопросам энергетики получил жалобу на решение, которое было принято Датским энергетическим агентством (DEA), разрешившего строить в территориальных водах страны газопровод «Северный поток-2», передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-секретаря совета Эллен Эвиг Юргенссен, жалоба поступила в установленные для апелляции сроки – до 27 ноября. При этом не уточняется, кто конкретно подал жалобу. Ранее о своём намерении обжаловать разрешение на строительство газопровода заявлял глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

В свою очередь руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское руководство рассчитывает на своевременный пуск газопровода. По словам представителя Кремля, несмотря на то, строительство газопровода еще идёт, есть надежда, что оно завершится в намеченные сроки.

«Этому не помешает некоторая задержка из-за согласования проекта с властями Дании. Их разрешение уже получено», резюмировал Песков.

Напомним, 30 октября Копенгаген выдал разрешение на прокладку в пределах исключительной экономической зоны своей страны газопровода «Северный поток-2».

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Категорически против введение в эксплуатацию газопровода выступает Украина, так как её власти опасаются потерять доходы от транзита «голубого топлива» через территорию страны, а также США и страны Прибалтики.

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