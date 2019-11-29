Вход/Регистрация Подписка

Число биржевых игроков растет в разы

Москва, 29.11.2019
Брокерские компании сообщают о резком увеличении количества граждан с небольшими счетами, желающих торговать на бирже.
#Фондовый рынок
#Экономика
  • Число биржевых игроков растет в разы

ZUMA/ТАСС

Действовать вдумчиво

Повсеместное падение ставок по депозитам заставило россиян искать способы вложения денег, и они, похоже, начали принимать решение, к которому ЦБ подталкивает их не первый год: вкладывать деньги в рынок акций. Как сообщает ТАСС, приток инвесторов с небольшими счетами, от 50 до 100 тысяч рублей, фиксируют почти все крупные брокеры.

Например, приводит агентство результаты опроса компаний, в компании «Финам» доля таких счетов достигла 30%, в брокерской компании БКС доля клиентов с активами 50-100 тысяч рублей выросла вдвое: на конец сентября прошлого года их было 5%, а теперь — 10%. «Альфа-Капитал» нарастил базу онлайн-клиентов в 2,5 раза, до 50 тысяч человек.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) до 100 тысяч рублей выросло в 5 раз. Но растет количество и более крупных счетов, как говорят участники рынка, многие клиенты с ИИС стараются ежегодно вносить до 400 тысяч рублей для получения налогового вычета

В условиях снижения ставок по депозитам люди обращают внимание на сопоставимые по надежности, но более доходные финансовые инструменты. Обычно они покупают облигации, а некоторую долю средств направляют в «голубые фишки».

В этом году на фоне низких ставок по вкладам граждане забрали из банков около 80 млрд рублей, напоминает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Люди ищут возможность получить дополнительный доход, используя современные финансовые инструменты, которых в настоящее время достаточно. В конце октября на бирже было зафиксировано более 3 млн частных инвесторов и ежемесячно эта цифра увеличивается на 100-150 тысяч. На брокерских счетах находится порядка 3 трлн рублей, в банках – около 30 трлн, но постепенно из банков люди свои средства забирают, чтобы использовать на бирже.

За счет того, что в среднем дивиденды на бирже приносят около 6% дохода, бум среди частных инвесторов будет продолжаться, уверен аналитик. Чтобы грамотно инвестировать и увеличить доход, а не потерять, необходимо действовать вдумчиво и осторожно, не гнаться за большими дивидендами, так как это рискованно. Инвестировать нужно регулярно и понемногу.

Наиболее выгодным инструментом сейчас, полагает Андрей Хохрин, является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По нему можно получить различные варианты дохода: от дивидендов по акциям и купонов по облигациям, по налоговому вычету, от роста котировок акций. Гарантированный доход можно получить, если открыть ИИС и вложить средства в госбумаги (ОФЗ) – по ним средняя доходность составляет 10-11% в год в течение трех лет. Чтобы максимально снизить риски при игре на бирже, лучше воспользоваться советами брокера, имеющего лицензию.

Близка коррекция

Приток массового инвестора на фондовый рынок может означать две вещи, объясняет, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Первая — приятная, она заключается в том, что рынок наконец-то становится близок к фазе созревания и всеобщего доверия к нему как к инструменту, и что люди, преимущественно молодые, находясь в поиске возможностей сохранить и преумножить свои небольшие накопления, идут на рынок. Это приближает тот момент, когда для компаний станет выгоднее становиться публичными, выходить на биржу и использовать деньги массового инвестора как импульс для развития.

Это потенциально делает возможным инвестировать длинные пенсионные деньги в российские компании, и создавая таким образом долгосрочный экономический рост, и выполняя социальные обязательства перед пенсионерами, указывает эксперт. Это та тенденция, которую все брокеры ждут с момента популяризации биржевой торговли, годами стараясь вложить мысли инвестировать сбережения в фондовый рынок в головы сограждан. Если, наконец, в этой тенденции произошел перелом, то, конечно, благодаря не только популяризации, но и появлению удобных инструментов, например, ИИС, которые привлекают людей налоговыми вычетами, а потом у них появляется и другая мотивация» сохранить брокерский счет и управлять им. Это было законодательно очень хорошо придумано, отмечает аналитик.

Вторая мысль, которая приходит несколько позже, это то, что, вероятно, близка коррекция рынка, так всегда бывает, когда массовый инвестор заходит в рынок на максимумах, продолжает Антонов. Неопытный инвестор уверен, что рост будет продолжаться бесконечно. Но при малейшем падении котировок склонен фиксировать убыток и выходить из рынка. Поэтому волатильность будет высокой, а те начинающие, кто не будет прислушиваться к советам управляющих или просто будет действовать импульсивно, должны будут приложить очень много усилий, чтобы сохранить капитал. Вяло растущая, на 1-1.5% в год экономика не может питать стремительный рост индекса, где-то должен произойти перелом тенденции, поводом для этого может быть падение цен на нефть или какие-либо реформы, заключает он.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках
      Россия разворачивает энергетический бизнес на восток, чтобы снизить зависимость от европейского газового рынка. Ненасытный энергетический аппетит Китая пришелся очень кстати на фоне не самых лучших отношений России и Европы, пишет Bloomberg.
    2. Строили, строили и не совсем достроили
      27 ноября официально открылась трасса М-11, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. Впрочем, еще один участок – обход Твери – будет построен и запущен не ранее 2021 года. А высокая стоимость проезда по участку, прилегающего к МКАД, заставляет задуматься о возможной новой проблеме
    3. Подписанием газового контракта с Украиной занялись всерьез
      Глава «Газпрома» рассказал российскому президенту о сложностях, которые мешают подписанию нового контракта на транзит газа с Украиной
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама