Число биржевых игроков растет в разы

Действовать вдумчиво

Повсеместное падение ставок по депозитам заставило россиян искать способы вложения денег, и они, похоже, начали принимать решение, к которому ЦБ подталкивает их не первый год: вкладывать деньги в рынок акций. Как сообщает ТАСС, приток инвесторов с небольшими счетами, от 50 до 100 тысяч рублей, фиксируют почти все крупные брокеры.

Например, приводит агентство результаты опроса компаний, в компании «Финам» доля таких счетов достигла 30%, в брокерской компании БКС доля клиентов с активами 50-100 тысяч рублей выросла вдвое: на конец сентября прошлого года их было 5%, а теперь — 10%. «Альфа-Капитал» нарастил базу онлайн-клиентов в 2,5 раза, до 50 тысяч человек.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) до 100 тысяч рублей выросло в 5 раз. Но растет количество и более крупных счетов, как говорят участники рынка, многие клиенты с ИИС стараются ежегодно вносить до 400 тысяч рублей для получения налогового вычета

В условиях снижения ставок по депозитам люди обращают внимание на сопоставимые по надежности, но более доходные финансовые инструменты. Обычно они покупают облигации, а некоторую долю средств направляют в «голубые фишки».

В этом году на фоне низких ставок по вкладам граждане забрали из банков около 80 млрд рублей, напоминает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Люди ищут возможность получить дополнительный доход, используя современные финансовые инструменты, которых в настоящее время достаточно. В конце октября на бирже было зафиксировано более 3 млн частных инвесторов и ежемесячно эта цифра увеличивается на 100-150 тысяч. На брокерских счетах находится порядка 3 трлн рублей, в банках – около 30 трлн, но постепенно из банков люди свои средства забирают, чтобы использовать на бирже.

За счет того, что в среднем дивиденды на бирже приносят около 6% дохода, бум среди частных инвесторов будет продолжаться, уверен аналитик. Чтобы грамотно инвестировать и увеличить доход, а не потерять, необходимо действовать вдумчиво и осторожно, не гнаться за большими дивидендами, так как это рискованно. Инвестировать нужно регулярно и понемногу.

Наиболее выгодным инструментом сейчас, полагает Андрей Хохрин, является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По нему можно получить различные варианты дохода: от дивидендов по акциям и купонов по облигациям, по налоговому вычету, от роста котировок акций. Гарантированный доход можно получить, если открыть ИИС и вложить средства в госбумаги (ОФЗ) – по ним средняя доходность составляет 10-11% в год в течение трех лет. Чтобы максимально снизить риски при игре на бирже, лучше воспользоваться советами брокера, имеющего лицензию.

Близка коррекция

Приток массового инвестора на фондовый рынок может означать две вещи, объясняет, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Первая — приятная, она заключается в том, что рынок наконец-то становится близок к фазе созревания и всеобщего доверия к нему как к инструменту, и что люди, преимущественно молодые, находясь в поиске возможностей сохранить и преумножить свои небольшие накопления, идут на рынок. Это приближает тот момент, когда для компаний станет выгоднее становиться публичными, выходить на биржу и использовать деньги массового инвестора как импульс для развития.

Это потенциально делает возможным инвестировать длинные пенсионные деньги в российские компании, и создавая таким образом долгосрочный экономический рост, и выполняя социальные обязательства перед пенсионерами, указывает эксперт. Это та тенденция, которую все брокеры ждут с момента популяризации биржевой торговли, годами стараясь вложить мысли инвестировать сбережения в фондовый рынок в головы сограждан. Если, наконец, в этой тенденции произошел перелом, то, конечно, благодаря не только популяризации, но и появлению удобных инструментов, например, ИИС, которые привлекают людей налоговыми вычетами, а потом у них появляется и другая мотивация» сохранить брокерский счет и управлять им. Это было законодательно очень хорошо придумано, отмечает аналитик.

Вторая мысль, которая приходит несколько позже, это то, что, вероятно, близка коррекция рынка, так всегда бывает, когда массовый инвестор заходит в рынок на максимумах, продолжает Антонов. Неопытный инвестор уверен, что рост будет продолжаться бесконечно. Но при малейшем падении котировок склонен фиксировать убыток и выходить из рынка. Поэтому волатильность будет высокой, а те начинающие, кто не будет прислушиваться к советам управляющих или просто будет действовать импульсивно, должны будут приложить очень много усилий, чтобы сохранить капитал. Вяло растущая, на 1-1.5% в год экономика не может питать стремительный рост индекса, где-то должен произойти перелом тенденции, поводом для этого может быть падение цен на нефть или какие-либо реформы, заключает он.