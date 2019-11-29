Западные аналитики: российская газовая отрасль - это уже не просто «рычащий медведь»

Распространенные старые клише типа медведей, которые бродят по улицам российских городов, и использовании газа в качестве орудия в новой холодной войне уходят в прошлое, хотя, по мнению информационно-аналитического агентства S&P Global Platts, специализирующегося на энергетической сфере, экономическое, политическое и стратегическое значение природного газа, по запасам которого Россия находится на первом месте в мире, а по добыче на втором и уступает только США, для России едва ли ослабнет в ближайшем будущем. Законы и правила свободного рынка вошли в газовый сектор России в то же самое время, как в российскую экономику в целом. Сейчас газовый сектор явно выделяется среди других секторов российской экономике передовым мышлением.

Не исключено, что в большой мере благодаря этому Россия сейчас прочно доминирует на мировых газовых рынках. На нее приходится пятая часть разведанных запасов газа планеты, больше, чем у Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Африки, вместе взятых. Что касается добычи голубого топлива, то по этому показателю доля России составляет 17,3%. Показательно и то, что Москва обеспечивает 21% потребности в газе Европы.

Такая доминирующая позиция дает России мощь и возможности, которыми она, утверждает S&P Global Platts, без промедления пользуется уже не один год для достижения своих политических, геополитических и стратегических целей и задач.

Западные СМИ прибегали к привычным стереотипам о "российском рычащем медведе", когда Москва прекращала поставки на Украину или пересматривала цены на газ.

С годами газовая «мощь» России не ослабла. Однако сейчас в уравнении появилась новая важная величина – российский газовый сектор планирует свое будущее и все больше и больше переходит на коммерческие рельсы, а не просто открывает и закрывает задвижки, чтобы заработать побольше денег и усилить свое влияние.

Таким образом, считает S&P Global Platts, возникает образ более зрелой России, которая спокойно усиливает свое влияние для защиты как долгосрочных, так и краткосрочных интересов.

Эволюция газовой промышленности России неплохо видна на примере трех крупных событий, которые произошли в последние недели и месяцы или вот-вот произойдут.

Газопровод «Сила Сибири», по которому российский газ пойдет в Китай, скоро вступит в строй. Естественно, значимость этого не только и не столько в тех 55 долларах за баррель, которые позволяют считать этот проект самым прибыльным инфраструктурным проектом в России, сколько в геополитических последствиях и результатах, поскольку газопровод откроет ворота к главному импортеру энергоресурсов планеты. Позиционируя себя как нечто вроде моста между западными газовыми рынками (Европа) и быстро растущим рынком Восточной Азии (Китай), Россия не только создает новый и очень большой источник получения средств, но и значительно усиливает свои стратегические позиции.

Российского газа вполне хватит для того, чтобы удовлетворить запросы и восточных, и западных покупателей. К тому же возникает заманчивая возможность лавировать в свою, естественно, пользу между Европой и Китаем.

Конечно, брак с Китаем это брак по расчету. Просто у России имеется достаточно газа, который очень нужен Поднебесной.

«Сила Сибири», естественно, не единственный российский газопровод, строительство которого должно быть закончено в этом году. Достаточно назвать «Турецкий поток», по которому газ пойдет в Турцию, и, естественно, «Северный поток 2», который удвоит объем российского газа, поставляемого в Германию.

Вводимые в ближайшие недели в строй газопроводы несомненно только укрепят доминирующую позицию России на мировом газовом рынке.

Радикально меняет лицо российской газовой промышленности не только инфраструктурные проекты. Открытие Газпромом в сентябре прошлого года Электронной Торговой Платформы стало важнейшим рубежом в изменении подхода крупнейшей газовой компании России к покупателям.

Попытки России диверсифицировать рынки, на которых она работает, являются еще одним показателем зрелости и перемен. Инвестиции в нефтепереработку, сектор сжиженного газа и хранение газа свидетельствуют о том, что в России прекрасно понимают, что просто сидеть, сложа руки, на огромных запасах газа, теперь не являются нормальной деловой стратегией, которая позволит обеспечить долгосрочные интересы.

Все это значит, считают в S&P Global Platts, что пора забывать старые клише, связанные с Россией, и искать новые для определения короля газового сектора планеты.