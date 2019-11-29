Глава Следственного комитета посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил Сирии. В Дамаске он провёл встречу начальником Бюро нацбезопасности Сирии Али Мамлюком и главой Минюста страны Хишамом Аш-Шааром. После чего председатель СК РФ отправился на российскую авиабазу «Хмеймим», передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу ведомства, с сирийскими силовиками Бастрыкин обсудил сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, с главой Минюста – выполнение Соглашения о межведомственном сотрудничестве и результатах в этой области.

В ходе визита на базу «Хмеймим» председатель СКР выслушал доклады следователей о расследовании преступлений, которые были совершены в отношении наших военных на территории САР.