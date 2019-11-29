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Курс доллара перешёл к фронтальному росту

Москва, 29.11.2019
  • Курс доллара перешёл к фронтальному росту

Алексей Павлишак/ТАСС

Вечером 29 ноября курс доллара перешёл к фронтальному росту на фоне напряжённости, которая наблюдается на рынках из-за двух законов о Гонконге, подписанных президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, первый из них позволяет вводить дипломатические и экономические санкции в отношении лиц, нарушающих права человека в этом регионе. Также американские власти теперь будут ежегодного пересматривать торговые отношения с Гонконгом в зависимости от степени его автономии. Согласно второму закону, запрещаются поставки в Гонконг средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций.

На этих новостях индекс доллара в пятницу вырос до уровня 98,43, что является максимумом с 15 октября текущего года.

Не удержался и рубль, который к завершению основной торговой сессии Московской биржи просел к основным резервным мировым валютам. Так, курс доллара США по данным на 19:00 мск торговался по 64,27 руб., что на 20 коп. выше уровня закрытия четверга. Подорожал и евро, который за сутки прибавил 33,25 коп., торгуясь по 70,86 руб.

По мнению экспертов, против нацвалюты играют и нефтяные котировки. Так, февральский фьючерс на «чёрную нефть» марки Brent снизился сегодня на 0,52% – до 62,94 долл. за баррель.

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