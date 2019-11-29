Курс доллара: рубль может серьезно ослабнуть

Российский рубль в четверг, 28 ноября просел к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков. Так, к 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 64,08 руб., подорожав за сутки на 12 коп. Евро торговался по 70,52 руб., что на 17,52 коп. выше уровня закрытия среды.

По мнению экспертов, накануне национальная валюта снижалась к доллару и евро из-за пассивности мировых валютных рынков. Волатильность в основных парах повысилась по сравнению с предыдущими торговыми днями в условиях низкой активности игроков из-за того, что в четверг биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Ещё один фактор, который сыграл против рубля - это обострение американо-китайских отношений после того, как глава Белого дома Дональд Трамп подписал два закона о ситуации в Гонконге. Первый из них позволяет вводить дипломатические и экономические санкции в отношении лиц, нарушающих права человека в этом регионе. Также американские власти теперь будут ежегодного пересматривать торговые отношения с Гонконгом в зависимости от степени его автономии. Согласно второму закону, запрещаются поставки в Гонконг средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций.

В Китае резко выступили против этих законопроектов. В частности, МИД КНР выпустило официальное заявление, в котором подчёркивается, что жители Гонконга обладают «беспрецедентными демократическими правами», а Вашингтон, «пытается подорвать процветание и стабильность района». Кроме того, Министерство иностранных дел Поднебесной считает, что дела Гонконга «являются внутренним делом КНР и никакое иностранное государство не имеет права в него вмешиваться».

На этих новостях большинство мировых площадок, в том числе валютные рынки стран с развивающимися экономиками, вчера демонстрировали негативную динамику, так как инвесторы опасаются обострения торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином.

Как напомнил Антон Покатовича из «БКС премьер», сегодня вечером в России заканчивается налоговый периода. А учитывая отсутствие позитивной конкретики в отношении подписания «фазы-1» торгового договора между США и КНР курс рубля будет тяготеть к дальнейшему умеренному ослаблению.

Курс доллара сегодня, прогноз экспертов

С ним солидарен Андрей Люшин из Локо-банка. По его мнению, сегодня ожидается движение курса доллара к отметкам 64,00-64,50 руб.

«При этом вполне возможно, что рубль может ещё более серьёзно ослабнуть к доллару и евро, если на информации о возможной отмене переговоров между Вашингтоном и Пекином упадут нефтяные котировки. В этом случае доллар будет торговаться в диапазоне 64,30-64,70 руб., а евро в коридоре 70,50-71,10 руб.», – предположил эксперт.

В свою очередь Арсений Дадашев из Академии управления финансами и инвестициями считает, что рисковые активы, к которым относится и нацвалюта не будут сегодня развивать нисходящий импульс.

«У трейдеров всё-таки есть надежда, что решение президента США по Гонконгу не подорвёт переговоры, и Вашингтон с Пекином смогут подписать промежуточную сделку до 15 декабря», – полагает он.

При этом Дадашев прогнозирует, что в краткосрочной перспективе существенных перемен в валютных парах доллар-рубль, евро-рубль не будет.

«Однако исключать новые попытки укрепления доллара в случае дальнейшего ухудшения настроений инвесторов я всё-таки пока бы не стал», – резюмировал он.