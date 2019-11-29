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Макрон сделал новое громкое заявление по России

Москва, 29.11.2019
#Россия - НАТО
#Политика
  • Макрон сделал новое громкое заявление по России

EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает вносить раскол в ряды НАТО. Он считает, например, что был прав, когда говорил о смерти «мозга НАТО». Сейчас французский лидер сделал очередное громкое заявление. По его мнению, Североатлантическому альянсу пора перестать «доставать» Россию. Россия и Китай, уверяет он, не враги Запада и НАТО. Поэтому, говорит г-н Макрон, пришло время альянсу менять приоритеты и акценты в своей деятельности.

Эмманюэль Макрон призывает лидеров стран членов НАТО, которые соберутся на следующей неделе на юбилейный саммит Организации в Лондон, разработать и принять новую стратегию и заменить борьбу с Россией борьбой с международным терроризмом, который, уверен он, и является главной угрозой на нынешнем этапе.

«Наш враг сегодня Россия?- задал вопрос Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йэнсом Столтенбергом в Париже.- Или Китай? И вообще, входит ли в задачи НАТО считать их своими врагами? Не думаю. НАТО – коллективный оборонный союз. Кто наш общий враг? Какие у нас общие проблемы? Вот эти вопросы требуют ответа».

Франция в лице президента Макрона намерена, похоже, основательно встряхнуть военный союз, которому исполняется 70 лет и который был создан в 1949 году для совместной защиты от Советского Союза. Эмманюэль Макрон встревожил европейских союзников, заявив, что он хочет улучшить отношения с Владимиром Путиным, а также фактически похоронив НАТО.

Макрон считает, что его слова о смерти «мозга НАТО» пошли на пользу альянсу и «разбудили» его членов, пребывавших в спячке. Поэтому он не собирается извиняться за них, как его призывают некоторые члены НАТО.

«Я рад, что все сейчас думают, что мы должны решать наши стратегические задачи»,- подчеркнул он.

Французский лидер также подверг завуалированной критике те европейские страны, которые тратят недостаточно средств на оборону. Франция в этом отношении, считает он, в отличие, скажем, от Германии делает все правильно. 

«Простого провозглашения приверженности к коллективной безопасности недостаточно,- считает лидер Пятой республики.- Ее (приверженность) необходимо продемонстрировать. Настоящий союз подразумевает действия, решения, а не простые слова».

Естественно, недавнюю атаку Эмманюэля Макрона на НАТО приветствовали в Москве. Конечно, Москве не могут не нравиться слова лидера одной из ведущих западных держав о том, что Россия не враг Запада и НАТО. Однако Макрон не хочет или пока еще не готов броситься в объятия Кремля для заключения реального союза и предпочитает сохранять определенную дистанцию. Так, к примеру, он отверг предложение президента Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. По его мнению, это предложение является вполне дискуссионным и может служить базой для дальнейшего обсуждения, однако Париж пока не собирается его принимать.

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