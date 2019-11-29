В России мошенники придумали новый способ хищений денег с банковских карт. Злоумышленники якобы случайно забывают свою карту в банкомате и просят её вытащить оказавшегося рядом человека.

После того, как ничего не подозревающий человек возвращает карту, злоумышленник проверяет её баланс и утверждает, что с его счёта якобы пропали деньги. Обвиняя в исчезновении финансовых того, кто вытаскивал карту, он требует от этого человека вернуть ему деньги, пишет газета «Известия».

В используемой схеме могут участвовать несколько человек, в том числе пожилые люди, которые должны вызывать доверие. При этом один-два человека изображают «свидетелей», которые начнут подтверждать, что видели, как с карты украли деньги.

Притворившийся пострадавшим злоумышленник начнёт плакать, кричать, а затем угрожать. что вызовет полицию, объясняя это тем, что на его карте остались чужие отпечатки пальцев, и якобы будет просто доказать предполагаемую пропажу денег с карты.

В этой связи рекомендуется не извлекать чужие карты из банкоматов. Кроме того, лучше вообще не трогать чужие карты, даже которые просто лежат на банкоматах. Если же вы всё-таки достали чужую карту, а после этого вам начали угрожать, сами звоните в полицию. Скорее всего, злоумышленники просто сбегут, так как доказать вину в мнимой краже они не смогут. Дело в том, что на всех банкоматах установлены камеры, а все операции по карте фиксируются банками.