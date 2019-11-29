«Нафтогаз» обратился в суд Латвии из-за спора с «Газпромом»

Украинская газовая компания «Нафтогаз» направила в суд в предместьи Риги ходатайство по обеспечению на территории Латвии исполнения на латвийской территории решения Стокгольмского суда по спору с российским «Газпромом» по транзиту газа от 28 февраля 2018 года, передает ТАСС, ссылаясь на сообщения российского газового концерна.

В компании сообщили, что по состоянию на 5 ноября дата заседания по данному ходатайству запланирована на конец апреля 2020 года. В настоящий момент компания «Газпром» принимает решения по вариантам защиты своих интересов.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил об отсутствии намерений перекрыть газовый вентиль, даже в случае отсутствия договоренности с Россией по новому транзитному контракту. Срок старого договора истекает 31 декабря 2019 года. Газ, по словам Витренко, будет закачиваться в хранилища, как документально не оформленный.

В настоящее время проводятся переговоры между Москвой и Киевом при участии Еврокомиссии о возможном заключении нового соглашения на транзит газа через Украину