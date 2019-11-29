NASA хочет купить два места для полетов на российских «Союзах» к МКС

На сайте госзакупок США говорится, что NASA намерено купить два места на российских кораблях «Союз» для того, чтобы иметь возможность отправить своих космонавтов на Международную космическую станцию, пишет «Коммерсантъ». Издание напоминает, что действующий контракт между NASA и «Роскосмосом» истекает через год. Американский космонавт Кристофер Кэссиди успеет совершить полет в апреле 2020 года на «Союзе МС-16» к МКС, где пробудет до 22 октября будущего года.

«Коммерсантъ» сообщает, что NASA намерено купить одно место на «Союзе МС-17» и еще одно - на «Союзе МС-18». Благодаря новому контракту NASA сможет до сентября 2021 года отправлять своих космонавтов на МКС, что станет для американского ведомства выходом из положения в случае задержки отправки американских космических кораблей.

Ранее сообщалось, что американские астронавты не попали в списки 64-й и 65-й экспедиций к МКС. В этой связи NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о покупке дополнительных мест на «Союзах». В «Роскосмосе» пообещали принять решение по данному вопросу в самое ближайшее время.