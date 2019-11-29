Опрос показал, как граждане Белоруссии относятся к союзу с Россией

«Коммерсантъ» публикует результаты масштабного опроса белорусских граждан на тему отношения к России. Исследование показало, что почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией.

Уточняется, что 57,6% респондентов устраивают «союзнические» отношения с Россией, 31,8% выступает за «партнерские», 10,2% за «нейтральные».

Только 0,2% опрошенных белорусов на вопрос о том, какие отношения должны быть между Белоруссией и Россией ответили, что «враждебными». Такое же число респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Издание сообщает, что опрос проводился Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках научного проекта по изучению отношения к РФ в пограничных странах.

В ходе исследования специалисты провели более 7 тыс. телефонных переговоров, собрали 500 полных анкет разграниченных по регионам Белоруссии и возрасту респондентов.

В ходе опроса также выяснилось, что регулярно в России бывают 21,4% опрошенных граждан Белоруссии, еще 55,4% посещают РФ ежегодно. Никогда не были в России 23,2%.

67% признались, что не заметили никакого влияния России в ходе последней избирательной кампании в Белоруссии. Еще 30,8% не смогли оценить, было такое влияние или нет. Выяснилось, что 55,6% граждан Белоруссии узнают о новостях из России из интернета, 21,2% ответили — «из российских телеканалов и газет». Оставшиеся 12,4% «из белорусских телеканалов и газет».