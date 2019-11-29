Преимущества работы на дому

Выбор в пользу работы на дому в интернете свойственен специалистам многих профессий (переводчикам, журналистам, копирайтерам, программистам, веб-дизайнерам, критикам и т.д.).

К весомым преимуществам надомной работы могут быть отнесены:

Экономия времени, ранее затрачиваемого на дорогу

Этот аспект актуален в первую очередь для жителей крупных населенных пунктов. Простаивание на остановках и ожидание в пробках способны подпортить хорошее настроение, да и риск подхватить инфекцию в общественном транспорте довольно высок.

В качестве приятного для большинства людей бонуса выступает возможность работы в удобной одежде и обуви. Многих женщин порадует отсутствие необходимости тщательной укладки волос, нанесения макияжа и продумывания мельчайших деталей образа.

Планирование периодов труда и отдыха по собственному усмотрению

По завершении работы над «горящим» проектом можно порадовать себя прогулкой в парке либо встречей с близкими людьми в удобное для обеих сторон время.

Выполнение домашних дел в период, не ограниченный интервалом 19:00-22:00

Затянувшаяся накануне до полуночи работа освобождает время для реализации текущих планов. На следующий день можно убрать квартиру, пройтись по магазинам, приготовить любимые блюда, заняться любимым хобби и т.д.

Отсутствие привязки к месту проживания

Некоторые фрилансеры делают осознанный выбор в пользу переезда в регионы с низкими ценами на жилье и продукты (к примеру, Тайланд). Красота окружающей природы может рассматриваться в качестве дополнительного плюса.

Надомная работа подходит и для женщин, вторые половинки которых часто переезжают из-за специфики службы.

Исключение нежелательного общения с навязчивыми коллегами

Возможность самостоятельного планирования поездок и путешествий

Отпадает необходимость согласования отпуска с другими сотрудниками, специалистом отдела кадров и руководством. Достаточно заблаговременно предупредить работодателя и выполнить взятые на себя обязательства до выбранной даты.