Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды на декабрь: синоптики шокировали прогнозом на начало зимы

Москва, 29.11.2019
  • Прогноз погоды на декабрь: синоптики шокировали прогнозом на начало зимы

ZUMA/ТАСС

Начало календарной зимы-2019/2020 будет шокирующим для большинства регионов страны. Глобальное потепление, которое наблюдается на планете, уже привело к серьёзному изменению климата. Естественно это коснулось и погодной обстановки в России, которая стала очень нестабильной, а температурный фон существенно отличается от средних показателей за последние 10 лет.   

Погода на первые дни декабря в городах Урала. Шокирующий прогноз синоптиков

В частности, прогноз синоптиков на начало зимы шокирует жителей Урала. Здесь в первых числах декабря ожидается нехарактерная для этого времени года погода. Как обещают метеорологи, на большей части Уральского федерального округа температура с минус 13-15, которые наблюдались в начале этой недели, стабилизируется к выходным на отметках минус 3-6. В частности, 1 декабря в Челябинске и Магнитогорске ожидается 4-6 ниже нуля. Ещё теплее здесь станет в понедельник, 2 декабря – синоптики прогнозируют снег и всего минус 1-3. В середине недели может похолодать, но слабо – до 3-5 градусов мороза. К выходным в очередной раз станет теплее – минус 1-4.

В комфортных условиях встретят зиму-2019/2020 и жители Екатеринбурга. По прогнозу синоптиков 1-2 декабря в столице Урала термометры будут показывать днём минус 2-3, ночью – минус 5. Такая климатическая обстановка сохранится до конца первой декады месяца. А начиная с 11-12 декабря на всей территории округа подморозит до минус 10-12, что также выше климатической нормы.

Прогноз погоды на начало декабря в Приморье. Синоптики предупредили о циклоне из Китая

По прогнозу синоптиков, шокирующе тёплое начало зимы ожидается в Приморье. Здесь, правда почти весь декабрь будут наблюдаться перепады температурного фона. Так, в самом начале первого календарного месяца зимы климатическую обстановку в регионе будет формировать циклон из Китая, который изменит погоду – морозы ослабнут, на юге края прогнозируется до нуля градусов. В ночь на 1 декабря начнётся сильный снегопад, а градусники покажут от 3 до 10 мороза. Днем в воскресенье снег прекратится, станет вновь тепло – плюс 1-2.

В середине следующей недели на всей территории края опять холодно, температурный фон будет опускаться до минус 15. Однако осадков и сильного ветра не ожидается. Такая погода продержится в Приморье примерно до конца первой рабочей недели декабря.

К выходным вновь на удивление всем станет теплее. Например, во Владивостоке в субботу, 7 декабря и в воскресенье, 8 декабря на солнце воздух прогреется до минус 3, возможен небольшой снег; в Находке – переменная облачность, но также вполне комфортный температурный фон – минус 3-5; пасмурная погода прогнозируется 7-8 декабря в Уссурийские, зато здесь обойдётся без осадков, а ниже минус 6-8 не будет.

Погода в начале декабря в городах Центрального федерального округа. Синоптики обещают снегопады

Очень шокировали своим прогнозом погоды синоптики и жителей, проживающих в городах Центрального федерального округа – здесь в начале зимы ожидается снег с дождём и гололёд. Например, в Твери в период с 1 по 8 декабря метеорологи обещают от плюс 1 до минус 3. Причём такой температурный фон, который почти в ежесуточном режиме будет сопровождаться дождями и снегопадами, ожидается как днём, так и ночью. Это приведёт к образованию гололёда.  

В начале декабря осадки в виде снегопадов и дождей, а также с налипанием мокрого снега на проводах прогнозируются в Ярославле и Иваново. Похожая погода, как минимум до 12-13 декабря, по прогнозу синоптиков, ожидается в Воронеже и Тамбове.

Погода в Москве в начале зимы. Предупреждение синоптиков о похолодании, сильных осадках и гололедице

По прогнозу синоптиков, календарная зима в Москве начнётся шокирующе плохо – с похолодания, осадков и гололедицы. Мощный циклон, который уже сегодня вечером накроет российскую столицу, принесёт с собой сильные осадки, местами это будут ледяные дожди. При это в ночь на воскресенье подморозит до минус 3. Днём 1 декабря столбики термометров могут опустится до минус 5, а учитывая высокую влажность и сильный ветер, такие показатели будут ощущаться, как минус 8.

Однако даже не это вызывает тревогу синоптиков, а то, что выпавшие в субботу осадки – минимум 25-30% в виде дождей – замёрзнут и превратятся в сильную гололедицу. Ожидается, что слой льда составит 10-15 мм, а толщина снежного покрова – 2-5 см. До конца следующей недели, по прогнозу синоптиков, погодная ситуация не изменится – осадки в виде мокрого снега и дождя будут выпадать ежедневно, а воздух местами станет остывать до минус 3-5.

Ранее сообщалось, что в столичном Главке МЧС РФ объявили штормовое предупреждение в Москве. По прогнозу Росгидромета, 29 ноября на территории столичного региона ожидается облачная погода с небольшими осадками, на дорогах гололедица. Кроме того, в Москве и области прогнозируется сильный юго-восточный ветер, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках
      Россия разворачивает энергетический бизнес на восток, чтобы снизить зависимость от европейского газового рынка. Ненасытный энергетический аппетит Китая пришелся очень кстати на фоне не самых лучших отношений России и Европы, пишет Bloomberg.
    2. Строили, строили и не совсем достроили
      27 ноября официально открылась трасса М-11, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. Впрочем, еще один участок – обход Твери – будет построен и запущен не ранее 2021 года. А высокая стоимость проезда по участку, прилегающего к МКАД, заставляет задуматься о возможной новой проблеме
    3. Подписанием газового контракта с Украиной занялись всерьез
      Глава «Газпрома» рассказал российскому президенту о сложностях, которые мешают подписанию нового контракта на транзит газа с Украиной
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама