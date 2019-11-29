Прогноз погоды на декабрь: синоптики шокировали прогнозом на начало зимы

Начало календарной зимы-2019/2020 будет шокирующим для большинства регионов страны. Глобальное потепление, которое наблюдается на планете, уже привело к серьёзному изменению климата. Естественно это коснулось и погодной обстановки в России, которая стала очень нестабильной, а температурный фон существенно отличается от средних показателей за последние 10 лет.

Погода на первые дни декабря в городах Урала. Шокирующий прогноз синоптиков

В частности, прогноз синоптиков на начало зимы шокирует жителей Урала. Здесь в первых числах декабря ожидается нехарактерная для этого времени года погода. Как обещают метеорологи, на большей части Уральского федерального округа температура с минус 13-15, которые наблюдались в начале этой недели, стабилизируется к выходным на отметках минус 3-6. В частности, 1 декабря в Челябинске и Магнитогорске ожидается 4-6 ниже нуля. Ещё теплее здесь станет в понедельник, 2 декабря – синоптики прогнозируют снег и всего минус 1-3. В середине недели может похолодать, но слабо – до 3-5 градусов мороза. К выходным в очередной раз станет теплее – минус 1-4.

В комфортных условиях встретят зиму-2019/2020 и жители Екатеринбурга. По прогнозу синоптиков 1-2 декабря в столице Урала термометры будут показывать днём минус 2-3, ночью – минус 5. Такая климатическая обстановка сохранится до конца первой декады месяца. А начиная с 11-12 декабря на всей территории округа подморозит до минус 10-12, что также выше климатической нормы.

Прогноз погоды на начало декабря в Приморье. Синоптики предупредили о циклоне из Китая

По прогнозу синоптиков, шокирующе тёплое начало зимы ожидается в Приморье. Здесь, правда почти весь декабрь будут наблюдаться перепады температурного фона. Так, в самом начале первого календарного месяца зимы климатическую обстановку в регионе будет формировать циклон из Китая, который изменит погоду – морозы ослабнут, на юге края прогнозируется до нуля градусов. В ночь на 1 декабря начнётся сильный снегопад, а градусники покажут от 3 до 10 мороза. Днем в воскресенье снег прекратится, станет вновь тепло – плюс 1-2.

В середине следующей недели на всей территории края опять холодно, температурный фон будет опускаться до минус 15. Однако осадков и сильного ветра не ожидается. Такая погода продержится в Приморье примерно до конца первой рабочей недели декабря.

К выходным вновь на удивление всем станет теплее. Например, во Владивостоке в субботу, 7 декабря и в воскресенье, 8 декабря на солнце воздух прогреется до минус 3, возможен небольшой снег; в Находке – переменная облачность, но также вполне комфортный температурный фон – минус 3-5; пасмурная погода прогнозируется 7-8 декабря в Уссурийские, зато здесь обойдётся без осадков, а ниже минус 6-8 не будет.

Погода в начале декабря в городах Центрального федерального округа. Синоптики обещают снегопады

Очень шокировали своим прогнозом погоды синоптики и жителей, проживающих в городах Центрального федерального округа – здесь в начале зимы ожидается снег с дождём и гололёд. Например, в Твери в период с 1 по 8 декабря метеорологи обещают от плюс 1 до минус 3. Причём такой температурный фон, который почти в ежесуточном режиме будет сопровождаться дождями и снегопадами, ожидается как днём, так и ночью. Это приведёт к образованию гололёда.

В начале декабря осадки в виде снегопадов и дождей, а также с налипанием мокрого снега на проводах прогнозируются в Ярославле и Иваново. Похожая погода, как минимум до 12-13 декабря, по прогнозу синоптиков, ожидается в Воронеже и Тамбове.

Погода в Москве в начале зимы. Предупреждение синоптиков о похолодании, сильных осадках и гололедице

По прогнозу синоптиков, календарная зима в Москве начнётся шокирующе плохо – с похолодания, осадков и гололедицы. Мощный циклон, который уже сегодня вечером накроет российскую столицу, принесёт с собой сильные осадки, местами это будут ледяные дожди. При это в ночь на воскресенье подморозит до минус 3. Днём 1 декабря столбики термометров могут опустится до минус 5, а учитывая высокую влажность и сильный ветер, такие показатели будут ощущаться, как минус 8.

Однако даже не это вызывает тревогу синоптиков, а то, что выпавшие в субботу осадки – минимум 25-30% в виде дождей – замёрзнут и превратятся в сильную гололедицу. Ожидается, что слой льда составит 10-15 мм, а толщина снежного покрова – 2-5 см. До конца следующей недели, по прогнозу синоптиков, погодная ситуация не изменится – осадки в виде мокрого снега и дождя будут выпадать ежедневно, а воздух местами станет остывать до минус 3-5.

Ранее сообщалось, что в столичном Главке МЧС РФ объявили штормовое предупреждение в Москве. По прогнозу Росгидромета, 29 ноября на территории столичного региона ожидается облачная погода с небольшими осадками, на дорогах гололедица. Кроме того, в Москве и области прогнозируется сильный юго-восточный ветер, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду.