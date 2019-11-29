Прогноз погоды: в Москве объявлено штормовое предупреждение

Представители столичного Главка МЧС РФ объявили в Москве штормовое предупреждение.

По прогнозу Росгидромета, 29 ноября на территории столичного региона ожидается облачная погода с небольшими осадками. На дорогах гололедица. Кроме того, в Москве и области ожидается сильный юго-восточный ветер, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду.

Из-за резкого ухудшения погодных условий в региональном Управлении МЧС РФ просят жителей Москвы, а также гостей российской столицы быть очень внимательными и осторожными. Кроме того, спасатели призывают водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим и дистанцию на дорогах, как в черте города, так и на подмосковных трассах.

Ранее сообщалось, что накануне в Гидрометцентре предупредили об объявлении в Москве жёлтого уровня погодной опасности из-за гололедицы и ветра. При этом период действия предупреждения о гололедице в регионе действует до вечера 30 ноября. Предупреждение о сильном ветре, действует с 12:00 мск 29 ноября до 12:00 мск 1 декабря.