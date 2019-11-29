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«Россети» продемонстрировали устойчивое финансовое состояние за III кв. 2019 года

Москва, 29.11.2019

Компания «Россети опубликовала финансовые результаты за первые три квартала 2019 года, рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 97,1 млрд. рублей. Выручка выросла на 19,8 млрд. рублей и составила 734,2 млрд. Показатель EBITDA вырос 9,9% рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 244,6 млрд рублей. Чистый долг компании с начала года снизился на 11,5% и составил 382,5 млрд рублей.

«Россети» демонстрируют хорошую динамику финансовых показателей, как в текущем году, так и на протяжении последних двух лет. Мы также положительно оцениваем результаты компании по итогам 9 месяцев 2019 года. Повышение операционной эффективности, снижение издержек за счёт применения цифровых технологий остаются нашим приоритетом. Все в комплексе делает «Россети» одним из мировых лидеров электросетевого комплекса. Выбранная нами долгосрочная стратегия развития призвана создавать наиболее благоприятные условия для наших акционеров и инвесторов», – отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Ранее компания представила финансовые итоги за 9 месяцев 2019 года, рассчитанные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Так, чистая прибыль за отчетный период выросла в пять раз до 100,4 млрд рублей, а выручка превысила 26 млрд рублей.

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