Российский Фрегат «Адмирал Касатонов» провёл испытательные пуски в Белом море

Российский сторожевой корабль дальней морской зоны «Адмирал флота Касатонов» выполнил испытательные стрельбы крылатыми ракетами. Согласно инормации, пресс-службы Северного флота, стрельбы проводились в рамках этапа заводских ходовых испытаний, передаёт ТАСС.

В ходе стрельб фрегат, который октябре этого года совершил межфлотский переход и прибыл на Северный флот для прохождения государственных испытаний, выпустил по одной крылатой ракете «Калибр» и «Оникс».

Ранее сообщалось, что 28 ноября Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) выполнили пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Запуск был произведён с полигона Капустин Яр, расположенного в Астраханской области. Как рассказали в Минобороны РФ, учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Таким образом, задачи пуска были выполнены в полном объёме.