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«Русский новогодний бал». Программа Галины Преображенской

Москва, 29.11.2019
31 декабря, 18:00 // Государственный Кремлевский Дворец (Малый зал)
#Культура
  • «Русский новогодний бал». Программа Галины Преображенской

предоставлено пресс-службой

31 декабря «Русский новогодний бал» отметит свой первый маленький юбилей! Да, вот уже пять лет подряд мы встречаем вас, друзья, в роскошном, нарядном Малом зале Государственного Кремлевского Дворца и кружим в хороводе вальсов, полек, танго, твистов и других прекрасных танцев, которые дарят прекрасное настроение  на целый следующий год!

Что ждет вас на этот раз? Конечно, весь вечер на сцене будет один из лучших  музыкальных коллективов страны – Большой сводный оркестр под управлением знаменитого дирижера Дмитрия Дмитриенко. В зале вас пригласят танцевать молодые танцоры  лучшего московского бального коллектива - шоу-балета «Валери». Обязательно появятся любимые солисты, артисты московских театров: блистательный Павел Иванов, лиричная Ирина Крутова, обаятельный Сергей Петрищев… Но не будем раскрывать всю программу, ведь артисты готовят для вас музыкальные сюрпризы – ведущая программы Галина Преображенская и, конечно, великолепный Дед Мороз  представят  вам эти чудесные «новогодние подарки».

«Русский новогодний бал» приветливый, демократичный и сердечный, за пять лет стал известным не только в столице: среди наших постоянных гостей представители многих городов России и зарубежья, специально приезжающие на этот праздник. Мы с нетерпением ждем новой встречи и обязательно проводим «Старый год» весело и дружно!

Продолжительность: до 3-х часов (без антракта).

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