Седьмая сессия проекта «Театральное ПТУ» будет сконцентрирована на зарубежном опыте работы в театре. Персональный интенсив для российских технических директоров из региональных театров проведет технический директор Райнхард Биксель - ведущий международный специалист в области технического ведения спектаклей, обладающий уникальным опытом работы в крупнейших мировых театрах в команде культовых режиссеров XX века – Роберта Уилсона и Питера Брука.

Кроме того, в качестве модераторов на седьмую сессию проекта привлечены ведущие российские специалисты в области света, звука, сценографии и мультимедийных технологий, а также компании, специализирующиеся на использовании технических инноваций в оформлении световой, звуковой и видео партитур спектаклей.

Все подробности доступны в прикрепленном к письму пресс-релизе.

Будем рады вашим вопросам и заранее благодарим за анонс события!